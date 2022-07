Niezależnie od tego, czy uważacie "Przyjaciół" za najlepszy sit-com w historii, czy też za najbardziej przereklamowany serial wszechczasów, to wpływu na popkulturę nie można mu odmówić. Jednak według współtwórczyni produkcji, Marty Kaufmann, serial zawierał za mało różnorodności etnicznej, co po latach bardzo jej uwiera.

Gwiazdor "Przyjaciół" odpowiedział na zarzuty o homofobię i rasizm. Co sądzi o kontrowersyjnych żartach?

Boli ją to tak bardzo, że niedawno przekazała aż 4 miliony dolarów swojemu alma mater Brandeis University. W ramach "naprawienia błędów", producentka chce, by uniwersytet wykorzystał pieniądze na rozwój ich wydziału afrykanistyki i afroamerykanistyki.

Te wydziały działają w Brandeis od 1969 roku i są jednymi z najstarszych w kraju. Nowa inicjatywa ma pomóc uniwersytetowi w rekrutowaniu większej ilości studentów, wykładowców, a także zapewnić budżet do badań prowadzonych w ramach tego wydziału.

Kaufmann skomentowała swoją decyzję na łamach Los Angeles Times, wskazując, że wzmożona działalność ruchu Black Lives Matter po morderstwie George'a Floyda skłoniła ją do przemyśleń:

Po tym, co wydarzyło się z George'em Floydem, zaczęłam zastanawiać się, czy też byłam członkini tego systemowego rasizmu. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo głęboko to mogło być we mnie zakorzenione. Wtedy wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić.