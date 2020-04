Wstrzymano produkcję "Na Wspólnej". Z powodu koronawirusa aktorzy zostali bez pracy

"Na Wspólnej" to jeden z czołowych polskich seriali. Emisja trwała nieprzerwanie od 17 lat, a niektórzy z bohaterów są z nami od samego początku. Niestety, epidemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na branży rozrywkowej. W wyniku tego, produkcja "Na Wspólnej" została wstrzymana, a aktorzy stracili pracę. Co dalej z serialem?

W związku z panującą od kilku tygodni epidemią koronawirusa, stacje telewizyjne zmuszone były wstrzymać emisje swoich najpopularniejszych produkcji. Taki los spotkał już słynny "Klan", a teraz w jego ślady idą tytuły pokroju "Na Wspólnej" i "Pierwszej miłości".

Sylwia Gliwa, która w "Na Wspólnej" wciela się w rolę Moniki Cieślik, udzieliła wywiadu dla dziennika Fakt, w którym wyznała, że aktorom złożono wypowiedzenia. Osoby zaangażowane w produkcję serialu, w tym odtwórcy głównych ról, nie tylko stracili pracę. Obcięto im również pensję za dotychczas nagrane odcinki.

Postawiono nas pod ścianą. Firma Fremantle, która produkuje "Na Wspólnej", rozwiązała z nami umowy o dzieło z dnia na dzień. Była nawet informacja, że jak nie podpiszemy rozwiązania umowy, nie dostaniemy wynagrodzenia za marzec. To wypowiedzenie jest spowodowane pandemią.

Firma, by przetrwać, musi się desperacko ratować. Dlatego okrojono nam wypłatę za poprzedni miesiąc, mimo zrealizowania naszej pracy. W wypowiedzeniu jest napisane, że firma ma nadzieję na powrót do współpracy, gdy sytuacja w kraju się uspokoi, ale jak to będzie i na jakich warunkach - nie wiem. "