"Wszystko, co lśni": zjawiskowa Eva Green w zwiastunie nowego serialu. O czym opowie?

"Wszystko co lśni" (ang. "The Luminaries") to istna gratka dla fanów seriali kostiumowych. Akcja serialu przeniesie nas do Nowej Zelandii lat 60. XIX wieku. W sieci ukazał się właśnie pierwszy zwiastun. Znamy też datę premiery.

"Wszystko, co lśni" - zwiastun nowego serialu z Evą Green

Zwiastun serialu "Wszystko, co lśni" prezentuje się następująco:

Serial jest opowieścią o miłości, zdradzie i zemście. Fabuła oparta została na powieści Eleanory Catton, która napisała również scenariusz. Za reżyserią odpowiada zaś Claire McCarthy. Oficjalny opis brzmi:

" Lata 60. XIX wieku, Nowa Zelandia. Na wyspie wybucha gorączka złota. Szkot Walter Moody to jeden z tych śmiałków, którzy przybywają do miasta Hokitika skuszeni wizją bogactwa. Tuż po zejściu na ląd jest świadkiem dziwnego zgromadzenia. Dwunastu mężczyzn spotyka się w tajemnicy w palarni jednego z hoteli, by przedyskutować sprawę serii niewyjaśnionych zdarzeń. Kilka dni wcześniej bez śladu zaginął pewien młody bogacz, który zamieniał w złoto wszystko, czego się tknął. Na drodze prowadzącej do Hokitika znaleziono nieprzytomną prostytutkę, która próbowała odebrać sobie życie. A w chacie poszukiwacza złota, który zapił się na śmierć, niespodziewanie znaleziono wielką fortunę. "

Produkcja liczy 6 odcinków, a w rolach głównych wystąpili: Eva Green, Himesh Patel, Eve Hewson, Marton Csokas i Callan Mulvey. Premiera serialu odbędzie się już 21 czerwca 2020 roku. Niestety, na obecną chwile tylko w Wielkiej Brytanii. Polska data premiery nie została dotąd ujawniona.