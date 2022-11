Wyciekła data premiery serialu "The Last of Us". HBO pokaże go szybciej, niż się spodziewamy

Wyczekiwany serial "The Last of Us" z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych może się pojawić na antenie HBO znacznie szybciej, niż przypuszczaliśmy.

HBO przypadkiem udostępniło datę premiery The Last of Us?

Serial "The Last of Us" na bazie gier wideo o tym samym tytule jest jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji HBO ostatnich lat (obok "Rodu smoka", "Euforii" i finałowych sezonów "Gry o tron"). Oczekiwania są wobec obrazu ogromne, a to wszystko dlatego, że oryginalne produkcje posunęły poziom narracji w mainstreamowych grach do poziomu, który wcześniej był właściwie niespotykany.

Cóż, wygląda na to, że na "The Last of Us" od HBO nie będziemy musieli już specjalnie długo czekać - jak podaje Comicbook.com, korzystając z własnego researchu i doniesień użytkowników Twittera, Home Box Office przypadkowo zdradziło datę premiery serialu.

Aplikacja HBO przez jakiś czas podobno przedstawiała datę premiery "The Last of Us" - ta ma się odbyć już 15 stycznia 2023 roku. Z relacji portalu wynika, że po wpisaniu do wyszukiwarki nazwy serialu, apka wyświetlała nam materiał "The Last of Us: Season 1 Sneak Peek", w którego opisie czytaliśmy:

Zapowiedź post-apokaliptycznego dramatu na bazie niezwykle popularnych i docenianych gier. Premiera 15 stycznia.

W serialu wystąpią wspomniani Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie, a także Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon, Elaine Miles jako Florence. W produkcji pojawią się także odtwórcy głównych ról w grach, czyli Ashley Johnson oraz Troy Baker. Ich role są na razie nieznane.

Autorami scenariusza serialu "The Last of Us", pełniącymi także obowiązki producentów wykonawczych, są Craig Mazin ("Czarnobyl") oraz współtwórca oryginalnych gier Neil Druckmann. Serial zadebiutuje na HBO i HBO Max w 2023 roku, a konkretniej (podobno) 15 stycznia.