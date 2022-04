"Wywiad z wampirem" doczeka się nowej wersji jeszcze w tym roku. Zobaczcie zapowiedź serialu

Wywiad z wampirem doczeka się wersji serialowej

Telewizja AMC ("The Walking Dead", "Breaking Bad") pochwaliła się pierwszą zapowiedzią "Wywiadu z wampirem", nowego serialu na bazie powieści Anne Rice. Dowiedzieliśmy się również, że produkcja ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a konkretnie jesienią 2022. Dokładnej daty jednak nie podano.

W samym teaserze nie widzimy Louisa, czy Lestata, ale możemy zobaczyć część ich świata - w tym duży dom, gdzie opiekun zakrywa okna. Kamera następnie pokazuje dwie trumny w pokoju oświetlanym ogniem z kominka. Dowiadujemy się również, że akcja będzie się działa na początku XX wieku w Nowym Orleanie - widzimy bowiem pierwsze samochody i bryczki.

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź serialu "Wywiad z wampirem":

Adaptacja popularnej powieści Anne Rice z 1976 roku była czymś nieuniknionym. Pisarka w 2016 roku odzyskała prawa autorskie do realizowania filmowo-serialowych adaptacji na bazie swoich dzieł i przez kolejne lata szukała odpowiedniego domu dla "Wywiadu z wampirem". Prób było kilka, aż w końcu AMC w 2021 roku podjęło na tyle agresywne kroki, że w końcu doczekamy się kolejnej adaptacji.

Nie jest to jedyna produkcja na bazie twórczości Rice - AMC zrealizuje również serial "Lives of the Mayfair Witches" z Alexandrą Daddario w roli głównej.

Tak jak wspomnieliśmy, serial "Wywiad z wampirem" ma zadebiutować jesienią 2022 roku. Główne role w serialu zagrają Jacob Anderson i Sam Reid.