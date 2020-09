"Prawda gdzieś tam jest" głosi słynne hasło z kultowego serialu "Z Archiwum X". Wszyscy fani tej produkcji na pewno ucieszą się na wieść, że niebawem powstanie nowy tytuł dziejący się w świecie agentów Scully i Muldera. Trwają pracę nad animowaną wersją "Z Archiwum X".

"The X-Files: Albuquerque" - powstaje animowany serial "Z Archiwum X"

Oryginalne "Z Archiwum X" zadebiutowało na stacji Fox w 1993 roku. Przygody agentów federalnych szukających odpowiedzi na niewyjaśnione zagadki paranormalne trwały do roku 2002. W międzyczasie pojawiły się też filmy fabularne uzupełniające serial. W 2016 roku powstała kontynuacja, opowiadająca o dalszych losach Muldera i Scully, którą zakończono dwa lata później. To jednak nie koniec.

Jak podaje TV Line, Fox pracuje nad produkcją zatytułowaną "The X-Files: Albuquerque". Będzie to serial animowany, opowiadający o agencie wyrzutku, który zajmie się sprawami zbyt absurdalnymi dla gwiazd Archiwum X - Scully i Muldera. Na razie produkcja jest na etapie pisania scenariusza. Fox nie zamówił jeszcze oficjalnie serialu, więc trudno mówić o jakichkolwiek szczegółach, włączając w to datę premiery. Wiadomo jedynie, że przynajmniej na razie ani David Duchovny, ani Gillian Anderson nie są zaangażowani w to przedsięwzięcie.

Twórca oryginalnego serialu Chris Carter został producentem wykonawczym "The X-Files: Albuquerque". Tę samą funkcję pełnić będą Gabe Rotter oraz Rocky Russo. Za fabułę pilotażowego odcinka odpowie Jeremy Sosenko. Animacją zajmie się natomiast studio Bento Box znane z serialu "Bob’s Burgers". Wygląda więc na to, że nowa pozycja ze świata "Z Archiwum X" będzie komediowym spojrzeniem na rozwiązywanie nierozwiązanych zagadek. Być może nowe ujęcie sprawi, że "The X-Files: Albuquerque" doczeka się większej ilości sezonów, niż kontynuacja oryginalnego serialu.

Czekasz na ten serial? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: Straszna legenda miejska jako Easter egg „Z Archwium X”