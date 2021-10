"Zagubieni w kosmosie" doczekał się zwiastuna i daty premiery 3. sezonu [WIDEO]

Oto zwiastun ostatniego sezonu Zagubionych w kosmosie

Netflix ma absolutnie ogromną bibliotekę produkcji oryginalnych, która z roku na rok staje się coraz większa. Jednym z popularniejszych z tych tysięcy produkcji jest serial "Zagubieni w kosmosie", który jest odświeżoną wersją przygodowego serialu sci-fi z lat 60.

Jowisz 2 utknął na tajemniczej oceanicznej planecie, a ich ukochany robot gdzieś zniknął. Aby powrócić do pozostałych członków kolonii, Robinsonowie muszą działać wspólnie z przewrotną manipulantką doktor Smith oraz jak zwykle czarującym Donem Westem.

Rodzina szybko odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje: poszukiwania robota oraz bezpiecznej drogi na Alpha Centauri prowadzą ich do niespodziewanych odkryć i nieoczekiwanych zagrożeń. Zrobią jednak wszystko, by ochronić siebie nawzajem - przetrwanie to w końcu ich specjalność!

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun finałowego serialu "Zagubieni w kosmosie":

W role członków rodziny Robinsonów wcielają się: Toby Stephens ("Śmierć nadejdzie jutro"), Molly Parker ("House of Cards") oraz Max Jenkins, Mina Sundwall i Taylor Russell. Nowe odcinki "Zagubionych w kosmosie" pojawią się na Netflix już 1 grudnia 2021 roku.