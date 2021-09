Zakończono prace nad kolejnym serialem ze świata Star Wars. Zobaczymy w nim "znajome twarze"

Diego Luna twierdzi, że w serialu Andor pojawią się "znajome twarze"

Aktor powróci do swojej postaci Cassiana Andora w nadchodzącym serialu Disney+ o tytule "Star Wars: Andor". Luna niedawno miał okazję porozmawiać z portalem Deadline i w trakcie dyskusji zdradził, że czuje obecnie cierpliwość, ekscytację oraz nerwy z okazji niedługiej premiery produkcji - ta ma się pojawić na platformie streamingowej już w 2022 roku.

Oczywiście Luna nie chciał zdradzić za dużo na temat nowej produkcji ze świata "Star Wars", ale co nieco powiedział:

Definitywnie zobaczycie sporo znajomych twarzy. Plus jest taki, że nie mogę wam zaspoilować końcówki, bo jak widzieliście "Łotra 1", to wiecie, co się wydarzy. Czegokolwiek nie powiem, to nie zrujnuje wam przeżyć!

I chociaż Luna śmiał się z losów swojej postaci, to nie chciał za bardzo zdradzić, co czeka na jego bohatera w nadchodzącym serialu. Zamiast tego powiedział natomiast, jakie trudności niosła za sobą praca w trakcie pandemii:

Prawdę mówiąc ta praca to jest spełnienie marzeń - zwłaszcza w takich warunkach. Miałem okazję pracować z ludźmi, których bardzo podziwiam i jestem z nich dumny. Praca podczas pandemii była hardcore'owa, ale mieliśmy szczęście, że ja mieliśmy. Teraz nie możemy się doczekać, żeby pokazać widzom, co stworzyliśmy.

Na końcu dodał:

Chociaż nie mogę powiedzieć wam za dużo, to powiem tylko tyle - to była dla mnie dosłownie transformacja. To dosłownie było coś, co chciałem zrobić, ale nie sądziłem, że kiedykolwiek będę miał taką szansę. Jestem przeszczęśliwy.

Serial "Star Wars: Andor" ma zadebiutować w 2022 roku i będzie kolejnym spin-offem Gwiezdnych wojen po "The Mandalorian" i "The Book of Boba Fett".