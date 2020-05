Zaskakujący występ gościnny polskiego gwiazdora w nowym hicie Netfliksa

UWAGA! Artykuł zawiera spoilery! Czytasz na własną odpowiedzialność!

1 maja 2020 roku na platformie Netflix zadebiutował pierwszy belgijski serial oryginalny, oparty na książce "Starość aksolotla" autorstwa Jacka Dukaja. Polscy widzowie spodziewali się rodzimych smaczków, tym bardziej że w jednej z głównych ról wystąpił Ksawery Szlenkier. Okazuje się jednak, że to nie jedyna dobrze znana twarz w obsadzie nowego hitu Netfliksa.

"Kierunek: Noc" - Borys Szyc w nowym hicie Netflix

Dukaj nie tylko stworzył podwaliny pod scenariusz serialu "Kierunek: Noc", ale obok Tomasza Bagińskiego jest również jego producentem. Akcja skupia się zresztą wokół Polaka imieniu Jakub, w którego wcielił się Szlenkier. Nierzadko w serialu słychać więc rodzimy język.

Okazuje się, że to niejedyna niespodzianka dla polskich fanów. W finałowym odcinku na fanów naszej kinematografii czekało prawdziwe zaskoczenie. Głowni bohaterowie uciekają do bunkra w Bułgarii. W środku zastają niespodziewanego gościa - bohatera, w którego wcielił się sam Borys Szyc. Gwiazdor zagrał polskiego wojskowego, co oznacza, że jeśli powstanie drugi sezon serialu "Kierunek: Noc", Szyc ma szansę zagrać w nim dość ważną rolę.

Na razie nie wiadomo, czy serial doczeka się kontynuacji, ale na razie radzi sobie dobrze, przynajmniej wśród polskich widzów. Cztery dni po premierze znalazł się na drugim miejscu Top 10 oglądanych produkcji Netfliksa w Polsce, co oznacza, że ma bardzo wielu widzów.

"Kierunek: Noc" opowiada o pasażerach porwanego samolotu. Do przestępstwa dochodzi podczas groźnej katastrofy. Dziwne wybuchy na słońcu powodują, że główni bohaterowie muszą uciekać w mrok, by ujść z życiem. Pierwszy sezon jest złożony z sześciu odcinków. W rolach głównych oprócz Szlenkiera wystąpili Jan Bijvoet, Mehmet Kurtulus, Laurent Capelluto, Pauline Étienne, Stefano Cassetti i Alba Gaïa Bellugi. Serial jest dostępny na Netfliksie od 1 maja 2020 roku.

Obejrzysz serial "Kierunek: Noc"? Już obejrzane Nie było w planach, ale jak jest Szyc to obowiązkowo Może Nie, a z Szycem w obsadzie to już na pewno nie!

Zobacz też: Borys Szyc: Najlepsze role polskiego aktora, w tym "Zimna Wojna" i "Symetria"