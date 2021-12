Zmarł twórca Transformers. Henry Orenstein miał prawie 100 lat

Nie żyje twórca Transformers

Jak podaje Newsweek, w wieku 98 lat zmarł Henry Orenstein, innowator, któremu przypisuje się stworzenie marki Transformers. Orenstein był polskim imigrantem, który przeżył Holokaust. Z relacji portalu wynika, że twórca odszedł w swoim domu w New Jersey.

Orenstein uciekł do Stanów Zjednoczonych po II Wojnie Światowej, zamieszkując u swojego wujka w New Jersey. Tam podjął się tworzenia zabawek, aż w końcu trafił do firmy Hasbro. Był oficjalnie współtwórcą samochodzików Johnny Lightning, a także lalki Betty the Beautiful Bride, która była ogromnym hitem w USA - sprzedała się w ilości ponad miliona egzemplarzy.

Po kilkunastu latach pracy, Orenstein zaproponował firmie Hasbro zebranie kilku licencji od japońskich twórców zabawek i stworzenia na ich bazie czegoś na amerykański rynek - tak powstali Transformers, których artysta sam opatentował.

W ciągu swojego życia, Orenstein zebrał w sumie ponad 100 patentów - w tym zabawki z serii Transformers. Z powodu swojej kreatywności i innowacyjności został uhonorowany miejscem w Hali Sław Twórców w New Jersey.

Na podstawie jego patentu powstało mnóstwo filmów, seriali, gier wideo i innych interaktywnych zabaw - sam jednak nie udzielał się za bardzo w tworzeniu produkcji na bazie jego kreacji. Wyjątkiem był program "Poker Superstars Invitational Tournament", którego był producentem. Za zasługi dla tego sportu trafił do pokerowej Hali Sław.