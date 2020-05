„The Umbrella Academy” to populany serial Netfliksa, bazujący na komiksach autorstwa Gerarda Waya, (równocześnie lidera zespołu „My Chemical Romance"), zilustrowanych przez Gabriela Bá. Produkcja zadebiutowała w lutym zeszłego roku i szybko zyskała przychylność widzów, stając się jedną z chętniej oglądanych premier tamtego okresu. Serial był na tyle popularny, że zamówiono jego 2. sezon. Teraz wiemy, kiedy nowe odcinki zadebiutują na platformie.

„The Umbrella Academy” – zapowiedź nowego sezonu

Datę premiery poznaliśmy w specjalnym wideo, w którym możemy oglądać członków obsady, jak podczas kwarantanny we własnych domach tańczą w rytm utworu „I Think We’re Alone Now” z repertuaru amerykańskiej piosenkarki Tiffany.

„The Umbrella Academy” – kiedy serial wróci na Netflix?

Nowe odcinki serialu mają pojawić się na platformie streamingowej Netflix 31 lipca.

