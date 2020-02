Znamy daty premier nowych seriali Marvela. Kiedy zadebiutują?

W czwarty weekend lutego 2020 roku w Nowym Jorku odbyły się targi zabawkarskie Toy Fair 2020. Nie zabrakło na nich przedstawicieli związanych z Marvel Studios. Firma Hasbro od lat współpracuje z Marvelem, tworząc rozmaite zabawki i gadżety związane z komiksowymi, filmowymi i serialowymi produkcjami. Podczas imprezy zdradzono, kiedy możemy spodziewać się kolejnych tytułów odcinkowych, tworzonych na platformę Disney+.

Seriale Marvela - kiedy premiery nowych tytułów?

Jak podaje portal CBR, na prezentacji Hasbro pojawiły się nowe informacje dotyczące nadchodzących seriali Marvel Studios. Przedstawiciele firmy zaprezentowali rozpiskę ukazującą wszystkie produkcje Marvela, które ukażą się w latach 2020-2021. Na liście poświęconej Disney+ nie zabrakło dwóch nowych pozycji superbohaterskich, nad którymi trwają prace.

Potwierdzono między innymi, że w 2021 roku zobaczymy nie tylko "Lokiego" i "What If?", ale również "Ms. Marvel" i "Hawkeye'a". Pierwszy serial to opowieść o nastoletniej superbohaterce pochodzenia pakistańskiego. Drugi tytuł to solowa opowieść o granym przez Jeremy'ego Rennera członku Avengers, który połączy siły z młodą łuczniczką - Kate Bishop. Obecnie trwają castingi do głównych ról w obu produkcjach.

Na razie nie zdradzono dokładnej daty premiery obu seriali, ale z powyższej rozpiski wynika, że zobaczymy je dopiero w drugiej połowie 2021 roku.

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera?

Pierwszym serialem Marvel Studios, który trafi na Disney+ będzie "Falcon and the Winter Soldier". Za produkcję odpowiada Kari Skogland. W rolach głównych oprócz Anthony'ego Mackiego i Sebastiana Stana zobaczymy Emily VanCamp, oraz Daniela Brühla. Na razie nie zdradzono daty premiery "Falcon and the Winter Soldier". Wiadomo jedynie, że serial zadebiutuje w sierpniu 2020 rok.

Zobacz też: "Falcon and the Winter Soldier" - w serialu Marvela zadebiutuje czarnoskóry Bucky?