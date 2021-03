Znamy obsadę aktorskich "Atomówek". Wśród aktorek znalazły się gwiazdy Marvela

Twórcy aktorskiej wersji "Atomówek" wybrali aktorki, które wcielą się w tytułowe role. Wśród nich znalazły się gwiazdy dobrze znane miłośnikom Marvela. Chodzi o Chloe Bennet i Dove Cameron, które występowały w serialu "Agenci S.H.I.E.L.D.". Kto zagra trzecią Atomówkę?

"Atomówki" - obsada serialu aktorskiego

Kilka lat temu Disney zapoczątkował trend tworzenia rebootów znanych serii animowanych w wersjach aktorskich. Jak widać, wyszedł ona poza produkcje z logo Myszki Miki, bo na podobny pomysł wpadli przedstawiciele stacji CW, którzy postanowili powołać do życia "Atomówki" w formie serialu live action.

Jak podaje Variety, twórcy nowych "Atomówek" wybrali odtwórczynie Bójki, Bajki i Brawurki. Oprócz Bennet i Cameron w produkcji zobaczymy Yanę Perrault. Bennet jest najbardziej rozpoznawalna dzięki roli Daisy Johnson znanej też jako Quake - agentki S.H.I.E.L.D. o mocach Inhumans. Cameron w tym samym serialu wcielała się w złowieszczą Ruby Hale, ale grała również w musicalu fantasy "Następcy". Perrault to głównie aktorka sceniczna, która występowała w takich spektaklach jak "Jagged Little Pill" czy "Hamilton" (do premiery nie doszło ze względu na pandemię koronawirusa).

Oprócz obsady zdradzono również opisy bohaterek, w które wcielą się aktorki.

Bennet zagra Bójkę.

Bójka, chociaż była małą, perfekcyjną odważną i sumienną dziewczynką, obecnie mającą kilka stopni naukowych, stłumiła traumę bycia dziecięcą superbohaterką, która sprawiła, że stała się lękliwa i samotna. Zamierza ponownie zostać liderką, tym razem na własnych warunkach.

Cameron wystąpi w serialu w roli Bajki.

Bajka to słodko usposobiona dziewczyna, która jako dziecko podbiła serce Ameryki. Jako dorosła kobieta wciąż cieszy się popularnością, ale jej uroczy wygląd zewnętrzny przeczy nieoczekiwanej twardości i dowcipowi. Początkowo bardziej interesuje ją odzyskanie sławy niż ratowanie świata, ale może po prostu zaskoczy zarówno nas, jak i siebie.

W Brawurkę wcieli się natomiast Perrault.

Brawurka w czasach świetności Atomówek była buntowniczą twardzielką. Naprawdę jest bardziej wrażliwa, niż sugeruje jej hardy wygląd. Spędziła wiele lat dorosłego życia, próbując porzucić tożsamość Atomówki i żyć anonimowo.

Jak wynika z opisu głównych bohaterek, serial opowie o dalszych losach superbohaterek, które zdążył dorosnąć i poważnie się zmienić. Trudno jednak powiedzieć, w jakim dokładnie kierunku pójdą twórcy nowych "Atomówek".

"Atomówki" - kiedy premiera serialu aktorskiego?

Na razie twórcy nie zapowiedzieli, kiedy zobaczymy pierwszy odcinek aktorskich "Atomówek". Fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Oczekiwanie zawsze można wypełnić powtarzając sobie oryginalne przygody trzech walecznych superbohaterek pwoołanych do życia przez profesora Atomusa. Serial animowany stworzony przez Craiga McCrackena powstał w 1998 roku. Doczekał się sześciu sezonów - czterech pierwszych wyprodukowanych przez Hanna-Barbera Productions i dwóch pozostałych stworzonych przez Cartoon Network Studios. Animacja była abstrakcyjną kreskówką dla dzieci, w której pojawiały się również oczka puszczane w kierunku starszych odbiorców. Jak będzie wyglądała aktorska kontynuacja "Atomówek"? Przekonamy się za jakiś czas.