Znany kompozytor Michael Giacchino... wyreżyseruje produkcję Marvela o wilkołaku

A to niespodzianka - kompozytor Michael Giacchino, który ma na koncie muzykę do "Iniemamocnych",trylogii "Spider-Mana" z Tomem Hollandem, czy ostatnio "The Batman", potwierdził, że wyreżyseruje specjalny program "Werewolf by Night" dla Marvela.

Kompozytor wyreżyseruje Werewolf by Night dla Marvela

Marvel jest w trakcie przygotowywania specjalnego programu "Werewolf By Night", który ma zadebiutować na Disney+ w pobliżu Halloween. Jeśli wierzyć Michaelowi Giacchino, projekt jest "w zaawansowanym stopniu zrobiony", a kompozytor jest dobrym źródłem informacji, ponieważ... jest też reżyserem produkcji.

Tak, Marvel jest już tak bardzo bezkarny i skory do współpracy, że do reżyserowania swoich produkcji zatrudnia już nawet kompozytorów muzyki. Oczywiście robimy sobie żarty, bo wierzymy, że Disney wie, co robi, a i sam Giacchino z kinem jest związany od dawien dawna, a przy okazji ma na koncie również kilka produkcji krótkometrażowych, więc nie wziął się z przypadku.

Kompozytor obecnie promuje film "Buzz Astral" o bohaterze z serii "Toy Story", a podczas rozmowy z Comicbook.com zdradził, że niedługo powróci do pracy nad "Werewolf By Night":

Świetnie się bawię, chociaż to bardzo trudny proces. Ale uwielbiam to. Codziennie się świetnie bawimy i jesteśmy tak mniej więcej w połowie produkcji. Niedługo podzielimy się większą ilością informacji. Nie mogę powiedzieć zbyt dużo, oprócz tego, że pracuje nad czymś, co kocham i mam z tego ogromny ubaw. To dla mnie sytuacja win-win.

O tym, że Giacchino zasiądzie na stołku reżysera produkcji "Werewolf By Night" plotkowało się od początku 2022 roku. Dla kompozytora to będzie reżyserski debiut w streamingu.

Główną rolę w produkcji zagra Gael Garcia Bernal, który będzie pierwszym aktorem meksykańskiego pochodzenia w tytułowej roli produkcji Marvel Studios. Na razie nie znamy szczegółów fabuły produkcji, wiemy natomiast, że "Werewolf By Night" zadebiutuje na Disney+ w okolicach Halloween 2022.