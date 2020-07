Zobacz nową animację z bohaterami „Zwariowanych melodii“. To zapowiedź nowego serialu

„Zwariowane melodie” (org. „Looney Tunes”) to słynny serial animowany, który powstał już w latach 30. Wtedy na ekranach pojawił się pierwszy film krótkometrażowy, wchodzący w skład słynnej serii. Short nazywał się „Sinkin’ in the bathtub” i przedstawiał bohatera, zwanego Bosko.

Od tamtego czasu powstało bardzo wiele różnych animacji, sygnowanych logo „Looney Tunes”, a do dziś powstało ponad 1000 filmów krótkometrażowych. Teraz okazuje się, że Warner Bros pracuje nad zupełnie nowymi odcinkami produkcji, tym razem z najbardziej lubianymi postaciami. Serial … ma zadebiutować na platformie streamingowej HBO MAX, a w ostatni weekend dostaliśmy wgląd w wygląd nowego serialu.

Podczas trwającego właśnie Comic Con At Home, czyli pandemicznej wersji najsłynniejszego konwentu świata, San Diego Comic Con, odbył się panel poświęcony serialowi. W jego trakcie zaprezentowano krótkometrażowy film „Postalgeist”, w którym występują Kaczor Duffy i Świnka Porgy.

„Postalgeist” – obejrzyj film

Animacja pojawiła się w połowie panelu z twórcami serialu. Film animowany można obejrzeć, przechodząc do 20 minuty poniższego materiału z konwentu.

Nowe „Zwariowane melodie” – kiedy premiera?

Na „Looney Tunes Cartoons” ma składać się 80 11-minutowych odcinków, podzielonych na specjalne segmenty. Pierwsze 30 odcinków zadebiuowało na nowej platformie streamingowej HBO MAX już pod koniec maja. Kolejne mają pojawić się na niej w niedalekiej przyszłości. Warto zwrócić uwagę, że niektóre z dotychczas wyemitowanych odcinków można znaleźć też na oficjalnym kanale WB Kids na YouTubie.

Czytaj także: Nowy aktorski serial w świecie „Wiedźmina”? Pojawiły się pierwsze informacje o „The Witcher: Blood Origin”.