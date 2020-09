Zobacz zapowiedź 11. sezonu "The Walking Dead". To będzie finał serialu o zombie

Wielu fanów "The Walking Dead" miało nadzieję, że ten dzień nigdy nie nastąpi, a sceptycy ironizowali, że do tego nigdy nie dojdzie. Ale stacja AMC ogłosiła finał serialu. I zrobiła to za pomocą teasera, podsumowującego poprzednie 10 sezonów produkcji.

The Walking Dead sezon 11 - zapowiedź finałowego sezonu

Kiedy w 2019 roku ogłoszono, że komiks "The Walking Dead" dobiegł końca, stało się jasne, że prędzej czy później serial czeka podobny los, chociaż stacja AMC zapowiadała, że zamierza kontynuować adaptację przez kolejnych kilka lat.

Okazuje się, że koniec serialu nastąpi wcześniej niż się wszyscy spodziewali. Na Twitterze AMC pojawił się teaser zapowiadający 11. sezon, który nie tylko wieści zakończenia serii, ale przede wszystkim podsumowuje trwającą 10 lat historię tytułu.

W teaserze widzimy fragmenty odcinków z wszystkich poprzednich sezonów. Twórcy postanowili pokazać najważniejszych bohaterów i wydarzenia, które widzowie śledzili przez ostatni 10 lat. Całość została przedstawiona z perspektywy Maggie, w którą wciela się Lauren Cohan.

Zanim jednak zobaczymy 11. sezon serialu, widzów czeka finał sezonu 10., który zadebiutuje 4 października 2020 roku na stacji AMC. Na ekranie ponownie zobaczymy gwiazdy "The Walking Dead" - Normana Reedusa, Melissę McBride, Josha McDermitta, Christiana Serratosa, Jeffreya Deana Morgana, Setha Gilliama, Rossa Marquanda, Khary'ego Paytona i Coopera Andrewsa. Finałowy sezon "The Walking Dead" zobaczymy dopiero w roku 2021, ale na razie nie zdradzono dokładnej daty premiery.

