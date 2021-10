Zobacz zwiastun "The Office Pl". Polska produkcja spodoba się fanom kultowego serialu? [WIDEO]

Oto pierwszy zwiastun polskiej wersji "The Office". Jest dobrze czy drętwo?

CANAL+ pokazał pierwszy trailer i plakat do "The Office Pl". Co więcej amerykańska wersja kultowego serialu trafiła właśnie na CANAL+ online.

Za sprawą brytyjskiego oryginału, jak i genialnej amerykańskiej adaptacji, serial zdobył miliony fanów na całym świecie, łącząc w sobie cechy klasycznego sitcomu z estetyką paradokumentu i ucieleśniając tym samym gatunek mockumentary.

22 października 2021 fani tytułu będą mogli obejrzeć polską wersję serialu "The Office Pl". Już teraz widzowie mogą zapoznać się z pierwszym trailerem produkcji, który zaprasza widzów do siedleckiego biura firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”.

Za polską wersję "The Office", tworzoną przy współpracy z BBC Studios oraz w koprodukcji z Comedy Central Polska, odpowiadają reżyser Maciej Bochniak oraz producenci Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński. Za scenariusz odpowiedzialny jest Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, zaś za zdjęcia odpowiada Paweł Chorzępa. Kierownikiem literackim jest Michał Oleszczyk. Koproducentem serialu jest Comedy Central Polska.Od 1 października, w każdy kolejny piątek, w CANAL+ online pojawią się po dwa sezony amerykańskiej wersji kultowego hitu: 8 października (sezon 3 i 4), 15 października (sezon 5 i 6) oraz 22 października (sezon 7, 8 i 9).