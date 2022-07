Zobaczcie jak Joseph Quinn uczył się grać Master of Puppets

Chociaż, jak wiemy z napisów końcowych, to Tye Trujillo (tak, syn Roberta z Metalliki) zapewnił "dodatkowe ścieżki gitary", to sam Joseph Quinn również powinien dostać propsy za to, że chciał być wiarygodny w roli metalowca Eddiego Munsona. W sieci pojawiło się bowiem wideo od scenarzystów "Stranger Things", w którym Quinn sam mierzy się z "Master of Puppets" na gitarze.

Więc chociaż w samym serialu najprawdopodobniej słyszymy pracę Tye'a Trujillo, to sam aktor i tak całkiem nieźle poradził sobie z materiałem źródłowym. Jak pewnie wiecie, "Master of Puppets" wcale nie jest takie łatwe do zagrania na gitarze, więc chapeu bas, panie Quinn:

Quinn opowiedział niedawno w rozmowie z Collider o pracy nad tą sceną. Zdradził, że w zbliżeniach na dłonie wykorzystano gitarzystę Aidena Fischera - ten również zagrał solówkę:

Tego dnia razem z Gatenem (Matarazzo, wciela się w Dustina - przyp. red.) weszliśmy po prostu na dach tego kampera i zaczęliśmy się dobrze bawić. Było super, zagrałem większość tego kawałka, ale i tak zaprosiliśmy metalowego gitarzystę do tego, żeby zagrał solówkę, bo ja jestem tylko człowiekiem. To bardzo szybki kawałek, ale starałem się zrozumieć wszystko. Kawał dobrej zabawy.

W wyniku pojawieniu się w "Stranger Things", "Master of Puppets" trafiło na 17. miejsce Global Spotify chart, 44. Spotify Top 200 na świecie oraz do Top 200 zestawienia w Polsce. Utwór zagościł także na 45 playlistach Top 50 Viral z różnych krajów oraz na 4. pozycji Shazam Global.

Wszystkie 4. sezony serialu są już dostępne na Netflix. W produkcji jest już także finałowa seria, która na razie nie ma jednak daty premiery.