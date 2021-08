Zobaczcie pierwsze fragmenty polskiej wersji "The Office". Wyglądają... nieźle?

Zobaczcie pierwsze fragmenty polskiej wersji serialu The Office

Jeśli podobnie jak my jesteście niezdecydowani w sprawie tego, co myśleć o polskiej wersji "The Office", to może zdanie zmienią wam pierwsze fragmenty produkcji. Canal+ opublikował niedawno program Aktualności filmowe, który w całości był poświęcony nadchodzącemu serialowi. Mogliśmy się w nim dowiedzieć, co kierowało scenarzystami i aktorami podczas przygotowań do realizacji programu, a przy okazji mogliśmy zobaczyć kilka scen z "THE OFFICE PL".

Te skupiały się na głównych postaciach produkcji - szefie Michale (Piotr Polak), jednym z bardziej doświadczonych pracowników Kropliczanki (Adam Woronowicz), czy Patrycji (Vanessa Aleksander). Poniżej możecie zobaczyć wywiady i fragmenty produkcji:

Oglądaj

Scenarzyści czerpali inspirację z aktualnych nastrojów społecznych, konfliktów światopoglądowych, a kontrowersyjne poczucie humoru nawiązujące do krzywdzących stereotypów będzie "testem na dystans Polaków do samych siebie".

W obsadzie oprócz Piotra Polaka, Vanessy Aleksander, Adama Woronowicza znaleźli się: Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Za polską wersję "The Office", tworzoną we współpracy z BBC Studios, odpowiadają reżyser Maciej Bochniak oraz producenci Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński.

Za scenariusz odpowiedzialny jest Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, a za zdjęcia Paweł Chorzępa.

Premiera serialu planowana jest jesienią 2021 roku w CANAL+ PREMIUM i w CANAL+ online na canalplus.com.