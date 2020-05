Zobaczcie pierwszy zwiastun finałowego sezonu "The 100". Co nas czeka w najnowszych odcinkach?

"The 100" to młodzieżowy serial łączący w sobie elementy science fiction i klimatu postapokaliptycznego. Już wkrótce zadebiutuje siódmy i jednocześnie ostatni sezon produkcji. Jak zakończy się historia Setki?

"The 100" - zwiastun finałowego sezonu

Pierwszy zwiastun 7. sezonu "The 100" prezentuje się następująco:

Emisja "The 100" rozpoczęła się w 2014 roku i serial dość szybko zyskał popularność i bardzo oddane grono fanów. W ostatnim z zaprezentowanych sezonów klimat serialu znacząco uległ zmianie, porzucając postapo na rzecz science fiction pełną gębą. Po zapowiedzi 7. sezonu wygląda jednak na to, że na ostatniej prostej przygody Clarke, Bellamy'ego i ich przyjaciół powrócą na poprzednie tory. Materiał bowiem dość mocno przywodzi na myśl pierwsze sezony.

Pierwszy odcinek 7. sezonu "The 100" zadebiutuje już 20 maja 2020 roku. Najnowsza seria liczyć będzie 16 odcinków, dzięki czemu serial jako całość będzie się składał z równo 100 epizodów. Finał "The 100" nie oznacza jednak, że na stałe pożegnamy świat wykreowany przez Jasona Rothenberga. Stworzy on bowiem spin-off serialu, którego produkcją zajmą się wspólnie Warner Bros. Television i CBS Television Studios. Będzie to prequel, którego akcja umiejscowiona zostanie na 97 lat przed wylądowaniem Setki na Ziemi. Poznamy zatem losy ocalałych tuż po nuklearnej katastrofie. Zgłębimy również historię Bekki Pramhedy - pierwszej przywódczyni Ziemian. Pilotażowy odcinek spin-offu zostanie wyemitowany już w ramach 7. sezonu oryginalnej produkcji.