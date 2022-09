Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu "The Last of Us". Wygląda cudownie [WIDEO]

Nareszcie. Po długich miesiącach oczekiwania, HBO nareszcie zaprezentowało zwiastun jednego z najbardziej wyczekiwanych seriali ostatnich lat - mowa o "The Last of Us" na bazie popularnej serii gier o tym samym tytule.

The Last of Us - zobaczcie pierwszy oficjalny zwiastun serialu

A ten wygląda spektakularnie - przytłaczający klimat znany z gier wylewa się wręcz z ekranu, począwszy od budzących niepokój żołnierzy w ludzkich osadach, przez zrujnowane budynki i pozostałości po metropoliach, aż po clickery, które wydają te same odgłosy i wyglądają identycznie, jak te znane z oryginału. Atmosferę zagęszcza również utwór "Alone and Forsaken" Hanka Williamsa, który został wykorzystany w materiałach promujących pierwsze The Last of Us prawie 10 lat temu.

Niestety wszystkie powyższe rzeczy nie będą miały jednak znaczenia, jeśli chemia między Joelem a Ellie nie będzie tak samo rozbrajająca i poruszająca, co w pierwowzorze. W ten duet wcielą się Pedro Pascal i Bella Ramsey.

O ile więc o ich talent nie musimy się martwić, to na razie twórcy nie dali nam zbyt dużo scen dialogowych z ich udziałem, więc trudno ocenić, jak wypadają w rolach. Możemy jedynie napisać, że pasują wizualnie.

Sprawdźcie zwiastun poniżej:

Oglądaj

W serialu wystąpią wspomniani Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie, a także Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon, Elaine Miles jako Florence, a także odtwórcy głównych ról w grach Ashley Johnson oraz Troy Baker.

Autorami scenariusza serialu "The Last of Us", pełniącymi także obowiązki producentów wykonawczych, są Craig Mazin ("Czarnobyl") oraz współtwórca oryginalnych gier Neil Druckmann. Serial zadebiutuje na HBO i HBO Max w 2023 roku.