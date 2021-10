Zobaczcie zakulisowe materiały z planu serialu "The Last of Us". Przedstawiają nam Joela i Ellie

Niedawno ruszyły zdjęcia do serialu "The Last of Us" od HBO, który będzie adaptacją popularnej serii gier o tym samym tytule. W sieci pojawiły się nagrania z produkcji.

The Last of Us - oto nagranie z planu serialu

HBO znalazło odtwórców głównych ról w wyczekiwanym serialu na podstawie uznanej i uwielbianej gry "The Last of Us". W 14-letnią Ellie wcieli się Bella Ramsey znana jako Lyanna Mormont z "Gry o tron", zaś Joela zagra Pedro Pascal - gwiazdor "The Mandalorian", "Narcos" i... również "Gry o tron".

Niedawno miało miejsce The Last of Us Day, a twórcy serialu postanowili uczcić ten dzień pokazując światu pierwsze oficjalne zdjęcie z produkcji. To przedstawia nam Joela i Ellie, którzy widza na swojej drodze resztki rozbitego samolotu na polu. Oprócz tego w sieci pojawiły się nagrania przygotowane przez samych fanów.

Jedno z nich pojawia nam głównych bohaterów w akcji - widzimy bowiem Pedro Pascala, Bellę Ramsey, a także Annę Torv, którzy wcielą się kolejno w Joela, Ellie oraz Tess. Materiał nie przedstawia nam niczego specjalnego, ale z powodu obecności Tess wiemy, że pochodzi z początkowych fragmentów serialu:

Akcja serialu "The Last of Us" toczy się 20 lat po tym, jak współczesną cywilizację wyniszczyła groźna epidemia. W świecie, po którym grasują krwiożerczy zarażeni, a ostatni ocalali zabijają się nawzajem, zatwardziały Joel zostaje zatrudniony, by przemycić 14-letnią Ellie z objętej kwarantanną wojskowej strefy.

To pozornie proste zadanie szybko zmienia się w niebezpieczną podróż, podczas której dwójka ocalałych musi w pełni polegać na sobie nawzajem, przeżywając po drodze wiele wstrząsających sytuacji.

Pilotażowy odcinek serialu wyreżyseruje Kantemir Balagov ("Wysoka dziewczyna"), zaś muzykę skomponuje Gustavo Santaolalla - dwukrotnie nagrodzony Oscarem (za "Babel" i "Tajemnice Brokeback Mountain") autor ścieżki dźwiękowej do obydwu części "The Last of Us".

Data premiery serialu nie jest na razie znana.