Nadchodzi nowy "Bajer z Bel-Air". Zobaczcie zwiastun dramatycznej, współczesnej wersji serialu

Nowa wersja Bajera z Bel-Air doczekała się zwiastuna

Jakiś czas temu informowaliśmy was, że "Bel-Air" znalazł swojego Willa. Zagra go wychowany w Filadelfii (podobnie jak Will Smith) Jabari Banks, dla którego produkcja będzie debiutem telewizyjnym. Młodzieniec wcieli się w bohatera granego w latach 90. przez Willa Smitha, a nowa produkcja od serwisu Peacock ma być nieco poważniejszym rebootem kultowego "Bajera z Bel-Air".

Serial bazuje na fanowskim filmie Morgana Coopera, który przenosi zdarzenia z oryginału do "mrocznych" czasów współczesnych. Godzinne odcinki zostaną wyprodukowane przez należącą do Willa i Jady Smithów firmy Westbrook Studios oraz Universal Television. Oto zwiastun nowego serialu:

Nowy serial opiera się na tym samym pomyśle, co oryginał: życie Willa zostanie wywrócone do góry nogami, kiedy nastolatek trafi z zimnych ulic Zachodniej Filadelfii do gorących pałaców w Bel-Air. Tutaj jednak podobieństwa się kończą, ponieważ twórcy chcą w pełni rozwinąć emocjonalne problemy, konflikty i uprzedzenia, które mogą wynikać z tak ogromnej zmiany otoczenia.

Twórcy obiecują jednak, że chcą zawrzeć dużo odniesień do oryginalnego serialu, zachowując cechy charakterystyczne głównych postaci.

W serialu główne role zagrają również: Cassandra Freeman jako Vivian Banks; Olly Sholotan jako Carlton Banks; Coco Jones w roli Hilary Banks; Akira Akbar jako Ashley Banks. Jimmy Akingbola zagra ulubieńca publiczności Geoffreya; Jordan L. Jones wcieli się w legendarnego DJ-a "Jazzy" Jeffa, a Simone Joy Jones zagra Lisę.

Serial "Bel-Air" zadebiutuje w serwisie streamingowym Peacock już 13 lutego 2022 roku.