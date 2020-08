Zobaczcie zwiastun serialu "Raised by Wolves" Ridleya Scotta z Travisem Fimmelem w roli głównej

HBO Max w środę podzieliło się pierwszym oficjalnym zwiastunem serialu sci-fi "Raised by Wolves". Potwierdzono również, że premiera serialu przygotowanego przez Ridleya Scotta odbędzie się już 3 września 2020 roku.

Raised by Wolves - zwiastun serialu Ridleya Scotta

"Raised by Wolves" opowie o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowywanie dzieci na tajemniczej opuszczonej planecie. Kiedy mieszkańcy kolonii szybko popadają ze sobą w konflikt ze względu na różnice religijne, androidy przekonują się, że wychowywanie ludzi nie jest łatwym zadaniem. Główną rolę zagra Travis Fimmel (Ragnar z "Wikingów"), a towarzyszyć mu będą Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Jordan Loughran, Aasiya Shah i Ivy Wong.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun "Raised by Wolves":

Scott wyreżyserował dwa pierwsze odcinki "Raised by Wolves". Jak podczas konferencji prasowej HBO stwierdził współtwórca serialu Aaron Guzikowski, Ridley Scott inspirował się stylistyką swoich poprzednich filmów ("Obcym", czy "Łowcą androidów"), ale oprócz tego "ewoluował w coś nowego, czego jeszcze nigdy nie widzieliśmy".

Scott był bardzo zaangażowany w projekt, zwłaszcza od strony wizualnej. Według Guzikowskiego, reżyser powoli i stopniowo otwierał się coraz bardziej, aż w końcu potrafili we dwóch siedzieć obok siebie niczym podekscytowane dzieci, rysując coraz to bardziej pokręcone i ciekawe elementy świata przedstawionego w "Raised by Wolves". Twórca serialu krótko podsumował współpracę jako "bardzo ekscytującą od początku do końca".

10-odcinkowy "Raised by Wolves" miał być początkowo serialem emitowanym na TNT, stacji kablowej należącej do WarnerMedia. Firma postanowiła jednak przenieść projekt na swoją nową platformę streamingową HBO Max. Premiera pierwszego epizodu odbędzie się 3 września 2020 roku.