Zoo na Bronksie przygotowało bardzo pokręcony hołd dla "Wiedźmina"

Serial "Wiedźmin" zadebiutował na Netfliksie 20 grudnia 2019 roku i z miejsca stał się jednym z największych hitów platformy streamingowej. Henry Cavill i Joey Batey stali się bohaterami wielu memów, "Toss A Coin To Your Witcher" było międzynarodowym hitem, a "hmm" frazą mówiącą więcej, niż tysiąc słów. Do zabawy (nieco spóźnione) dołączyło też zoo na nowojorskim Bronksie, które postanowiło oddać hołd jednej z głównych postaci serialu.

Zoo oddało hołd Płotce z Wiedźmina

Zoo, co niedziwne, postanowiło uhonorować Płotkę, czyli wiernego konia Geralta. W języku angielskim zwierzak jest znany jako Roach, co (oprócz płotki) oznacza również karalucha. Placówka na Bronksie co roku daje możliwość nazwania zwierzaków (za drobną opłatą). Tym razem, w ramach ciekawego ruchu marketingowego, zdradzili, że jednego karalucha nazwali... Koniem, na cześć Płotki.

Oficjalny profil "Wiedźmina" na Twitterze zareagował na to wyróżnienie, pisząc krótko, że "czują się tym zaszczyceni". Szkoda, że nie do końca zgadzają się gatunki zwierząt, ale w końcu liczy się gest.

W produkcji jest 2. sezon "Wiedźmina", którego data pozostaje nieznana. Wiemy, że na pewno zadebiutuje w 2021 roku.