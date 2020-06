Niech żyje rewolucja. Zwiastun 4. sezonu popularnego srialu „Opowieść podręcznej”

Serial „Opowieść podręcznej” cieszył się ogromną popularnością, zyskując nie tylko przychylność widzów, ale i krytyków. Szczególnie pierwszy sezon, bazujący bezpośrednio na materiale źródłowym, czyli powieści Margaret Atwood z 1985 roku, okazał się wielkim sukcesem. Tak wielkim zresztą, że platforma streamingowa Hulu, dla której powstał serial, zdecydowała się zamówić kolejne serie produkcji

Obecnie jesteśmy już po trzech sezonach przygód June, granej przez Elisabeth Moss, a czwarty ma pojawić się w przyszłym roku, jak zapowiada wypuszczony właśnie pierwszy materiał promocyjny.

„Opowieść podręcznej” – zwiastun 4. sezonu

„Opowieść podręcznej” – kiedy premiera?

Na razie nieznana jest dokładna data premiery 4. sezonu. Wiadomo jedynie, że nastąpi to w 2021 roku.

Co ciekawe – autorka oryginału, Margaret Atwood wydała w zeszłym roku powieść „Testamenty”, rozgrywającą się w tym samym świecie, co „Opowieść podręcznej”. Prawa do „The Testaments” zostały kupione przez Hulu, więc w najbliższych latach zobaczymy też adaptację tej powieści kanadyjskiej autorki.

