Zwiastun dokumentu o Oscarze Pistoriusie wywołał oburzenie widzów. BBC usunęło zapowiedź serialu

14 lutego 2013 roku doszło do potwornej zbrodni. Słynny sportowiec z niepełnosprawnością - Oscar Pistorius został aresztowany i oskarżony za zabójstwo swojej partnerki - Reevy Steenkamp. Według ustaleń śledczych mężczyzna zastrzelił 29-letnią kobietę, a następnie strzelał do jej martwego ciała. Finalnie sąd RPA uznał Pistoriusa winnego morderstwa i skazał go na 13 lat pozbawienia wolności. Stacja BBC wyemituje wkrótce serial dokumentalny o procesach sportowca. Jego zwiastun musiał zostać szybko usunięty z sieci.

"The Trials Of Oscar Pistorius" - zwiastun serialu wywołał oburzenie

Zabójstwo Steenkamp i proces Pistoriusa do dziś wywołuje wiele emocji. Chociaż do zbrodni doszło ponad 7 lat temu, ostateczny wyrok zapadł dopiero w 2016 roku.

Sprawa mimo wszystko jest jeszcze stosunkowo świeża i interesuje wiele osób z całego świata. Prawdopodobnie z tego powodu sieć ESPN postanowiła powołać do życia dokument pod tytułem "The Trials Of Oscar Pistorius". Jak podaje Deadline, zamieszczony na Twitterze BBC zwiastun serialu, musiał zostać szybko zdjęty, ponieważ jego wydźwięk nie spodobał się internautom.

Trailer trafił do sieci rano we wtorek 27 października 2020 roku. Kilka godzin później już o nie było. Wszystko z powodu krytyki, która wylała się na osoby odpowiedzialne za zapowiedź. Głównie chodziło o fakt pominięcia w zwiastunie imienia i nazwiska ofiary Pistoriusa, czyli Reevy Steenkamp. Szefowie BBC wystosowali oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

" Żałujemy, że oryginalny zwiastun nie odnosił się bezpośrednio do Reevy Steenkamp. Jesteśmy świadomi niepokoju, jaki to spowodowało. Nigdy nie było to naszą intencją. Usunęliśmy zapowiedź i zostanie on zastąpiony trailerem bardziej reprezentatywnym dla serii, która szczegółowo bada szereg skomplikowanych kwestii związanych z morderstwem Reevy Steenkamp. "

Brak danych personalnych Steenkamp nie był jedynym zarzutem w kierunku twórców serialu i stacji BBC. Wielu osobom nie podobało się również to, w jaki sposób ukazano Pistoriusa. W zwiastunie przedstawiono go jako "naprawdę miłego gościa". Historyczka doktor Fern Riddell skomentowała całą sprawę.

" Nikt w tym zwiastunie nie wymienia imienia Reevy Steenkamp ani nie mówi w jej imieniu. W ciągu siedmiu lat - okresie , w którym wszystko podobno zmieniło się w praktyce redakcyjnej i sposobie, w jaki opowiadamy o tego typu historiach, wróciła do bycia nienazwaną dziewczyną. "

Z kolei David Challen - aktywista na rzecz walki z przemocą domową, uznał zwiastun za "głuchy na przemoc".

"The Trials Of Oscar Pistorius" - kiedy premiera?

Zwiastun udostępniony na Twitterze BBC był okrojoną wersją trailera przygotowanego przez ESPN, który wciąż jest dostępny w sieci.

Powyższa wersja trochę różni się od usuniętej zapowiedzi, ale również pomija personalia Steenkamp. Za produkcję serialu odpowiada firma Very Much So i John Battsek. Reżyserem "The Trials Of Oscar Pistorius" jest nagrodzony nagrodą BAFTA Daniel Gordon. Premiera serialu na BBC iPlayer odbędzie się 7 listopada 2020 roku. Produkcja trafi na BBC dwa dni później.

