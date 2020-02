Zwiastun dokumentu o człowieku, który twierdził, że jego ojciec był Zodiakiem [WIDEO]

O Zodiaku słyszał każdy. Jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii, który wykorzystywał media do nagłośniania swoich zbrodni. Wodził władze za nos i zastraszał całe San Francisco mordami i zaszyfrowanymi wiadomościami. Jego tożsamości nigdy nie udało się ustalić. Znaleźli się jednak tacy, którzy głosili, że rozwiązali morderczą zagadkę i wiedzą kim był Zodiak. Wśród nich był Gary L. Stewart, który utrzymywał, że mordercą był... jego ojciec. Na podstawie wydanej przez niego książki powstał dokument "The Most Dangerous Animal of All". W sieci ukazał się pierwszy zwiastun.

"The Most Dangerous Animal of All" - zwiastun dokumentu o człowieku, który twierdził, że jego ojciec był Zodiakiem

Zwiastun mini serialu "The Most Dangerous Animal of All" prezentuje się następująco:

Gary L. Stewart wydał w 2014 roku książkę, w której opisał przebieg swojego śledztwa. Mężczyzna, poszukując informacji o swoim ojcu, natrafił na przerażające odkrycie. Kolejne elementy układanki doprowadziły go do wniosku, że to właśnie jego ojciec był Zodiakiem - osławionym seryjnym mordercą, który grasował na terenie San Francisco.

Mini serial od stacji FX liczył będzie 4 odcinki i ukaże się 6 marca 2020 roku. Producentem wykonawczym jest Ross M. Dinerstein, za reżyserię odpowiada zaś nominowany do Oscara Kief Davidson.

