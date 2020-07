Zwiastun finałowego sezonu "The Rain". Jak zakończy się serial Netfliksa?

"The Rain" to jeden z najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali Netfliksa. Postapokaliptyczna historia zakończy się jednak wraz z nadchodzącym 3. sezonem. Co w nim zobaczymy?

"The Rain" - zwiastun 3. sezonu

Zwiastun 3. sezonu "The Rain" prezentuje się następująco:

Akcja finałowego sezonu rozpocznie się tuż po wydarzeniach z poprzedniej serii. Przyjdzie nam obserwować konflikt na linii Simone-Rasmus, którzy przestaną zgadzać się w tym, jak ratować ludzkość przed zagładą. Ona nalegać będzie na znalezienie lekarstwa, on zaś na wszczepienie wszystkim tej wersji wirusa, którą uprzednio otrzymał on. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Tego dowiemy się już 6 sierpnia, kiedy nowe odcinki zawitają w bibliotece Netfliksa.

W finałowym sezonie "The Rain" powrócą Alba August jako Simone, Lucas Lynggaard Tønnesen jako Rasmus, Mikkel Boe Følsgaard jako Martin, Sonny Lindberg jako Jean, Lukas Løkken jako Patrick, Clara Rosager jako Sarah, Evin Ahmad jako Kira, Nathalie Madueño jako Fie i Johannes Kuhnke jako Sten. Pojawią się też nowe twarze. Do obsady dołączyli bowiem: Rex Leonard jako Daniel, Cecilia Loffredo jako Luna, Henrik Birch jako Lars oraz Annemette Andersen jako Trine.