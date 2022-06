Zwiastun nowego horroru od Guillermo del Toro i Andrew Lincolna. Oto "Cabinet of Curiosities"

Guillermo del Toro stworzył serię horrorów z Netflixem

Już w opisie Netflixa czytamy, że serial będzie "kolekcją niespodziewanych, mrożących krew w żyłach opowieści, które mają zmienić nasze postrzeganie horrorów". W "Cabinet of Curiosities" pojawi się m.in. Andrew Lincoln z "The Walking Dead", który pojawi się w jednym z odcinków produkcji. Ten wyreżyseruje i napisze (na podstawie opowieści del Toro) Jennifer Kent, reżyserka znanego "Babadooka".

Łącznie epizodów będzie osiem, a ich przedsmak możemy zobaczyć w zwiastunie antologii przygotowanej przez Guillermo del Toro, laureata Oscara za "Kształt wody":

Oglądaj

Wiemy, że w odcinku z Lincolnem pojawi się też Essie Davis oraz znana z serialu "Sex/Life" Hannah Galway. Inne odcinki serialu przygotują m.in. Panos Cosmatos ("Mandy"), David Prior ("The Empty Man"), Vincenzo Natali ("Splice"), Keith Thomas ("The Vigil"), Catherine Hardwicke ("Zmierzch"), a także Ana Lily Amirpour ("A Girl Walks Home Alone at Night").

Całkiem imponująca jest również obsada "Cabinet of Curiosities" - oprócz wspomnianego Andrew Lincolna, w serialu pojawią się m.in. Ben Barnes (Shadow and Bone), Charlyne Yi (Lucifer), Crispin Glover (Back to the Future), Eric André (Bad Trip), (The Babadook), Ismael Cruz Cordova (The Lord of the Rings: The Rings of Power), Kate Micucci (Steven Universe), Rupert Grint (Harry Potter) oraz Sofia Boutella (The Mummy).

Na razie data premiery antologii "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities" nie jest znana. Wiemy jednak, że produkcja zadebiutuje na Netflix jeszcze w 2022 roku.