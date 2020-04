Telewizja Polska już od dłuższego czasu przymierzała się do stworzenia projektu we współpracy z Netfliksem. Pierwsze wzmianki o projekcie „Erynie” pojawiły się już na początku 2019 roku. Teraz wreszcie poznaliśmy więcej szczegółów na temat produkcji.

Zdjęcia do serialu rozpoczęły się już na początku tego roku. Najpierw ekipa filmowa kręciła materiał we Wrocławiu, następnie przeniosła się do Krakowa. Tam jednak prace na planie przerwała epidemia koronawirusa.

"Erynie" - fabuła

„Erynie” to pierwsza książka z cyklu powieści kryminalnych Marka Krajewskiego, wydana w 2010 roku. Opowiada o inspektorze Edwardzie Popielskim, który we Lwowie 1939 roku podejmuje się śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa młodego chłopca. Wszystko wskazuje, że zbrodnia się powtórzy, a w mieście grasuje seryjny morderca. Czy inspektor będzie w stanie uratować kolejną ofiarę?

Wartym wynotowania jest fakt, że z chronologicznego punktu widzenia, akcja powieści „Erynie” znajduje się gdzieś pośrodku tzw. „cyklu lwowskiego”, których bohaterem jest Popielski. Fakt ten może być znaczący, ze względu na to, że TVP i Netflix będą mieli materiał do ew. przyszłych sezonów serialu, jeśli ten pierwszy okaże się sukcesem.

"Erynie" – ekipa

Pojawiły się pierwsze informacja na temat ekipy stojącej za nowym serialem. Reżyserem projektu został Borys Lankosz. Lankosz znany jest przede wszystkim z nagrodzonego ośmioma Orłami filmu „Rewers”, głośnego „Ziarna Prawdy” oraz thrillera „Ciemno, prawie noc”. Pracował także na planach seriali „Paradoks” i „Pod powierzchnią”.

Za scenariusz, będący adaptacją powieści Marka Krajewskiego odpowiedzialni są natomiast: Władysław Pasikowski, Igor Brejdygant, Magdalena Lankosz oraz Borys Lankosz. Autorem zdjęć ma być Marcin Koszałka, a za muzykę odpowiedzialny będzie Michał Lorenc.

Główną rolę w serialu otrzymał natomiast Marcin Dorociński. Aktor znany najlepiej z ról w serialu (oraz filmie) "Pitbull", filmach "Jack Strong" i "Róża" miałby wcielić się w rolę Edwarda Popieleckiego, jak dowiedział się portal NaEkranie.

Erynie – kiedy premiera?

Premiera serialu była pierwotnie zakładana na jesień tego roku. Serial miał najpierw pojawić się na platformie Netflix, a potem trafić także do Telewizji Polskiej. Teraz jednak, z powodu opóźnienia zdjęć ze względu na przerwanie prac na planie w wyniku epidemii koronawirusa, data premiery najprawdopodobniej przesunie się na wiosnę 2021.

