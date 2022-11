Nie żyje Kevin Conroy. Gwiazdy pożegnały legendarny głos Batmana: "słowa nie wyrażą tej straty"

Nie żyje Kevin Conroy, legendarny głos Batmana

"Batman: The Animated Series", "Batman Beyond", "Liga Sprawiedliwych", "Liga Sprawiedliwych bez granic", a także gry z cyklu Batman: Arkham - to zaledwie kilka przykładowych produkcji, w których Batmanowi głosu udzielał Kevin Conroy. Legendarny aktor zmarł w czwartek 10 listopada 2022 roku, a internet zalała niezliczona ilość kondolencji, wpisów żałobnych, a także kompilacji z najlepszymi występami Conroya w roli Mrocznego Rycerza.

Z oficjalnego oświadczenia rodziny wynika, że gwiazdor produkcji o Batmanie przeszedł przez krótką walkę z rakiem. Z relacji wynika, że wziął udział w 60 projektach o Batmanie, z czego 15 to były animowane filmy pełnometrażowe, 15 seriali i projektów telewizyjnych (według obliczeń to ponad 400 odcinków i 100 godzin materiału), a także 24 gry wideo, z serią Batman Arkham na czele.

Tak jak wspomnieliśmy, Conroya pożegnali fani, ale także gwiazdy branży - jego wieloletni "partner w zbrodni" Mark Hamill (gwiazdor "Star Wars" wcielał się przez wiele lat w animowanego Jokera) powiedział w oświadczeniu:

Kevin był perfekcyjny. Był jedną z moich ulubionych osób na świecie, kochałem go jak brata. Naprawdę przejmował się losem innych ludzi - jego zwykła "ludzkość" była obecna we wszystkim, co robił. Za każdym razem, gdy go widziałem, podnosił mnie na duchu.

A następnie dodał na Twitterze:

Aktora pożegnali twórcy komiksowi, współpracownicy, inni aktorzy głosowi, którzy inspirowali się jego pracą (jak chociażby Troy Baker), a nawet zarządcy znanych budynków: