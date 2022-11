Nie żyje gwiazdor "Power Rangers". Jason David Frank miał zaledwie 49 lat

Nie żyje gwiazdor Power Rangers. Mógł popełnić samobójstwo

Jason David Frank nie żyje. W nocy z 19 na 20 listopada 2022 roku pojawiła się informacja o śmierci 49-letniego aktora, który ogromną popularność zawdzięczał roli w serialach z serii "Power Rangers".

O śmierci znanego aktora poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych jego trener sztuk walki, Mike Bronzolouis.

Spoczywaj w pokoju, mój bracie od innej matki. Wciąż jestem w szoku. Czuję się okropnie, zadzwonił do mnie, zostawił mi wiadomość, ale zajęło mi to zbyt długo. Jason był dla mnie dobrym przyjacielem i będę za nim tęsknić. Kocham i modlę się za jego żonę Tammie i ich dzieci. Chcę, aby Bóg pomógł wam przetrwać ten trudny czas.

Jason David Frank na przestrzeni kilkunastu lat występował w serialach z serii "Power Rangers" - wcielał się kolejno w Zielonego, a następnie Białego, Czerwonego oraz Czarnego Wojownika. Łącznie wystąpił w ośmiu sezonach serii, na co złożyło się ponad 200 odcinków.

Portal TMZ zasugerował, że Jason David Frank miał popełnić samobójstwo. Na razie jednak oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze opublikowana.

Gwiazdor "Power Rangers" był również uznanym zawodnikiem sztuk walki. Kilkadziesiąt lat temu został wprowadzony do galerii sław amerykańskiej federacji kung-fu, a później także World Karate Union Hall of Fame oraz Black Belt Hall of Fame. W 2005 roku został laureatem nagrody Arnold Schwarzenegger Classics Master Appreciation Award.