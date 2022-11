Nie żyje ojciec Jennifer Aniston, gwiazdor "Dni naszego życia". John Aniston miał 89 lat

W wieku 89 lat zmarł John Aniston, gwiazdor serialu "Dni naszego życia", a prywatnie ojciec aktorki Jennifer Aniston. Gwiazda "Przyjaciół" pożegnała go czule w mediach społecznościowych.

Nie żyje aktor John Aniston, ojciec Jennifer Aniston

Jak podaje Deadline, w wieku 89 lat zmarł aktor John Aniston. Przez wiele lat grał w serialu "Dni naszego życia", jednej z najpopularniejszych oper mydlanych w historii amerykańskiej telewizji. Prywatnie aktor był ojcem Jennifer Aniston, gwiazdy "Przyjaciół". Aktorka pożegnała swojego tatę w mediach społecznościowych.

Jennifer Aniston poinformowała na swoim profilu na Instagramie o śmierci ojca. Aktorka nie podała przyczyny śmierci ojca. John Aniston miał 89 lat.

Gwiazda "Przyjaciół" udostępniła wspólne fotografie i zdradziła, że jej ojciec zmarł 11 listopada 2022 roku. Z relacji aktorki wynika, że John Aniston zmarł w spokojnych okolicznościach:

Słodki tata, John Anthony Aniston. Byłeś jednym z najpiękniejszych ludzi, jakich poznałam. Jestem wdzięczna, że przeszedłeś do nieba w pokoju i bez bólu. Zawsze miałeś doskonałe wyczucie czasu. Teraz ta liczba będzie miała dla mnie jeszcze większe znaczenie.

John Aniston urodził się w 1933 roku na Krecie jako Janis Anitios Anastasakis. Jego rodzina przeprowadziła się jednak do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjął nowe nazwisko. Po studiach zaciągnął się do wojska, a po powrocie do życia cywilnego zajął się działalnością artystycznych.

Karierę aktora rozpoczął w 1962 roku, pojawiając się gościnnie w różnych serialach telewizyjnych, głównie w operach mydlanych, aż w końcu trafił do "Dni naszego życia". Grał w nim aż do swojej śmierci, a w 2022 roku otrzymał nagrodę Emmy za całokształt twórczości.