„Normalni ludzie” – fabuła

„Normalni ludzie” to opowieść o współczesnej parze, która poznaje się jeszcze za czasów szkolnych. Początkowo ukrywa swój związek przed znajomymi, bojąc się ich krzywdzącej opinii. Wszystko za sprawą różnicy w popularności każdego z nich. Kiedy kilka lat później spotykają się ponownie, role się odwracają. Teraz to ona jest popularna, a on stał się społecznym odrzutkiem.

Autorka przygląda się młodej miłości i problemom, które rodzą się w naszych pierwszych poważnych związkach. Rooney jest chwalona w szczególności za niezwykłą wiarygodność emocjonalną powieści oraz uchwycenie niemal nieuchwytnego momentu pierwszego zauroczenia.

„Normalni ludzie” – zwiastun

W sieci pojawił się nowy zwiastun serialu.

„Normalni ludzie” – twórcy

Lenny Abrahamson, twórca słynnego, nominowanego do czterech Oscarów filmu „Room” z Brie Larson i Jacobem Tremblayem, stanie za kamerą serialu telewizyjnego. „Normalni ludzie” powstali we współpracy brytyjskiego BBC Three oraz amerykańskiej platformy streamingowej Hulu. Abrahamson współpracował także z Hettie McDonald, twórczynią miniserialu „Howard’s End”, która stanęła za kamerą kilku odcinków.

Warto wynotować, że praca na planie serialu tak bardzo spodobała się irlandzkiemu reżyserowi, że już rozpoczął negocjacje z BBC a propos współpracy przy adaptacji poprzedniej, debiutanckiej powieści autorki – „Conversation with Friends”.

Scenariusz powstał pod okiem samej autorki oryginalnej powieści Sally Rooney, która do współpracy zaprzęgnęła także Alice Birch i Marka O’Rowe. Efektem ich pracy jest 12-odcinkowa adaptacja powieści. Przed kamerą staną natomiast: Daisy Edgar-Jones, znana z serialu „Cold Feet”, czy „Gentleman Jack” oraz Paul Mescal, aktor teatralny w pierwszej dużej telewizyjnej roli.

„Normalni ludzie” – kiedy premiera?

Serial ma trafić na antenę jeszcze w tym miesiącu. "Normalni ludzie" będą dostępni na BBC iPlayer już 26 kwiednia. Kanał BBC Three oraz amerykańska platforma streamingowa Hulu udostępni go natomiast kilka dni później, 29 kwietnia.

Czytaj także: Co oglądać podczas kwarantanny? Lista 10 seriali, które umilą nam czas.