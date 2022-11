Obsada "Władcy Pierścieni: Pierścieni władzy" jest za mało różnorodna? Tak twierdzi jeden z aktorów

Akcja serialu "Pierścienie władzy" rozgrywa się w czasie Drugiej Ery Śródziemia, a opowieść przeniosła nas od najciemniejszych zakątków Gór Mglistych, przez wyspiarskie królestwo Numenoru, aż do stolicy elfów - Lindonu. Główną bohaterką tak na dobrą sprawę jest Galadriela (Morfydd Clark), wojownicza elfka, którą w trylogii Petera Jacksona (a także w "Hobbicie") grała Cate Blanchett.

Inną z postaci pierwszoplanowych jest natomiast Arondir, wojowniczy Elf, który postanawia stanąć po stronie ludzi i razem z nimi stanąć przeciwko armii Orków pod przywództwem "Ojca". W roli niezawodnego łucznika wystąpił Ismael Cruz Cordova, który niedawno został wyróżniony nagrodą dla najlepszego młodego aktora podczas Celebration of Latino Cinema and Television w Los Angeles.

Jak nietrudno jest zauważyć, Cordova nie ma białego koloru skóry, a w serialu nie ma też typowych dla elfów długich włosów. To spore odejście od stylistyki znanej z innych adaptacji dzieł Tolkiena sprawiło, że sporo osób było zdenerwowanych przed premierą serialu. Potem dowiedzieliśmy się, że to nie jest koniec zmian wprowadzonych przez twórców - mowa tu nie tylko o różnorodności wśród członków obsady, ale też mieszaniu w kanonie Śródziemia.

Nie mniej, przynajmniej jedna z tych rzeczy ma ulec zmianie - Cordova spotkał się z okazji wspomnianej ceremonii CLCTV z dziennikarzami Variety i został zapytany o to, jak różnorodność będzie rozwijana w kolejnych sezonach "Pierścieni Władzy":

Cordova też wyjawił, że aktorzy od razu dostali umowy na kilka sezonów, za co jest niezwykle wdzięczny:

Jako aktor, to lubisz mieć stałą pracę. Chcemy tego - chcemy wiedzieć, co się dzieje. Ale to też przy okazji robota, którą uwielbiam. To coś, co jest mi bliskie. Jestem bardzo szczęśliwy, że będziemy to kontynuowali, będziemy inspirowali ludzi, będziemy eksplorowali te historie i wchodzili coraz głębiej i głębiej w mitologię Tolkiena.