Oho - nowy sezon "The Crown" zdenerwował niektórych Polaków. Co przeskrobali twórcy?

Niedawno na Netflixie zadebiutował nowy sezon "The Crown" i czym bliżej twórcy zbliżają się do współczesności, tym więcej problemów. Teraz zdenerwowali się niektórzy polscy widzowie.

The Crown zdenerwowało niektórych polskich widzów

W 5. sezonie "The Crown" pojawiło się kilka "kontrowersyjnych wątków", w tym domniemany spisek księcia Karola, który miał dążyć do pozbawienia Elżbiety II władzy (jego rzeczona rozmowa z byłym premierem Wielkiej Brytanii została już skomentowana przez rzeczników polityka), a także ukazanie księżnej Diany jako przebiegłej manipulantki, co niektórzy uznają za oczernianie dobrego imienia zmarłej księżnej.

Niezależnie od tego jaka jest prawda i ile w tym wszystkim jest scenariuszowych zabiegów, a ile jadu, w nowych odcinkach pojawia się też dość widoczny polski akcent. W 2. odcinku 5. sezonu "The Crown" pojawia się fragment, w którym wywiad z księciem Filipem przeprowadza polska dziennikarka.

Duet rozmawia na prozaiczny temat nowej pasji księcia - powożenia bryczką. Czy też raczej próbuje rozmawiać, bowiem dziennikarka ma problemy z komunikacją i nie daje sobie do końca rady z płynną gadką po angielsku. To denerwuje Filipa, który prosi o powtórzenie nagrania, czym nieco zawstydza polską dziennikarkę.

Można dyskutować, czy fragment nie jest przypadkiem próbą pokazania Filipa jako aroganckiego chama, niż chęcią upokorzenia polskiej dziennikarki, ale nie mniej, pod postem Joanny Ignaczewskiej, która wcieliła się w dziennikarkę, pojawił się nieprzychylny komentarz w sprawie:

Straszne! Z Pani pomocą sugerują że przygłupi Polacy nie mówią nawet w stopniu komunikatywnym po angielsku. Ponadto są krzykliwi i prostaccy. Słabe to. Wstyd Netflix.

Sama sprawa jest natomiast zainspirowana prawdziwą rozmową między księciem a dziennikarką, co skomentowała Ignaczewska na swoim Instagramie:

Postać, którą zagrałam, była wzorowana na polskiej dziennikarce, która rzeczywiście w latach 90-tych była na pokazie/wyścigach konnych i rozmawiała z Księciem Filipem. Widziałam nawet jej zdjęcia i z materiałów archiwalnych również dowiedziałam się od reżysera, że ton tej rozmowy był podobny, choć oczywiście jest też w niej element dramaturgii scenariusza!

Weźmy wszyscy głęboki oddech - to tylko bajka Netflixa. Nowe odcinki "The Crown" są dostępne do oglądania od 9 listopada 2022 roku.