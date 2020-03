Wytwórnia Warner Bros, będąca jednym z producentów serialu poinformowała, że jeden z członków ekipy serialu "Riverdale" miał kontakt z osobą, która została zdiagnozowana z wirusem COVID-19. Firma woli dmuchać na zimne, podkreślając że zdrowie i bezpieczeństwo jego pracowników jest w tym momencie najważniejsze. Zaznacza też, że być może to nadmierna, ale na pewno konieczna ostrożność, aby chwilowo wstrzymać prace na planie.

" „(Członek ekipy) jest obecnie pod obserwacją lekarza” – możemy dowiedzieć się z oświadczenia wydanego przez firmę. „Współpracujemy z odpowiednimi służbami i agencjami zdrowia w Vancouver, w celu identyfikacji oraz skontaktowania się ze wszystkimi osobami, które mogły mieć bezpośredni kontakt z członkiem naszej ekipy”. "

To kolejna ofiara groźnego wirusa, którego szybkie rozprzestrzenianie się po świecie, Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie nazwała „pandemią”. W wyniku tych decyzji w wielu krajach zdecydowano się na zamknięcie szkół, placówek oświaty i kultury, a także odwołanie wielu imprez, czy spotkań. Decyzja dotyczy także prac na planach filmowych.

Ostatnio pisaliśmy, że zawieszono prace na planie serialu Disney+ „Falcon and the Winter Soldier”, które odbywały się w Pradze. Działanie to również podyktowana była bezpieczeństwem ekipy filmowej, znajdującej się na terenie, w którym ogłoszono działania prewencyjne rozprzestrzeniania się wirusa.

Serial „Riverdale” to produkcja stacji The CW, emitowana od początku 2017 roku. Opowieść w odcinkach bazuje na popularnej serii komiksów, wydawanych przez firmę Archie Comics. Przygody bohaterów zostały jednak silnie podrasowane na potrzeby telewizji, dodając im więcej mroku i niepokojących elementów.

Serial zyskał dodatkową popularność, dzięki platformie streamingowej Netflix, która wykupiła prawa do międzynarodowej emisji. W każdym tygodniu, w którym w serwisie pojawia się nowy odcinek, od razu trafia ona na listę 10 najchętniej oglądanych produkcji. Widać to, dzięki nowej funkcji serwisu, wprowadzonej przed kilkoma tygodniami.

