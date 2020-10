HBO szykuje serial o Elonie Musku i SpaceX. Channing Tatum związany z projektem

Odkąd Elon Musk po raz pierwszy ogłosił, że zamierza skolonizować Marsa, było oczywiste, że powstanie serialu o Elonie Musku i SpaceX jest tylko kwestią czasu. Miliarder, wizjoner, filantrop, założyciel Tesli i SpaceX, którego marzeniem jest uczynienie ludzkości gatunkiem międzyplanetarnym, to idealny materiał na bohatera głośnej produkcji filmowej lub telewizyjnej. Fakt, że za przygotowanie takiego serialu zabrało się właśnie HBO, odpowiedzialne za większość najlepszych seriali w historii, to dodatkowy atut produkcji. Co jeszcze wiadomo o tym wyjątkowym projekcie?

Serial o Elonie Musku i SpaceX - co już wiemy?

Przygotowywana przez HBO produkcja ma być serialem limitowanym, złożonym z 6 odcinków. Za podstawę scenariusza posłuży książka Ashlee Vance "Elon Musk. Biografia twórcy PayPala, Tesli, SpaceX". Serial ma przedstawiać Elona Muska, który w pogoni za życiowym marzeniem gromadzi zespół inżynierów na odległej wyspie Pacyfiku, by zbudować i wystrzelić na orbitę pierwszą rakietę SpaceX. Twórcy serialu zabiorą nas za kulisy wydarzeń, które zapoczątkowały erę prywatnej eksploracji kosmosu, której kulminacyjnym momentem była pierwsza komercyjna misja kosmiczna SpaceX DM-2 30 maja 2020 roku.

Twórcy serialu o Elonie Musku i SpaceX

Scenarzystą i jednym z producentów wykonawczych serialu będzie Doug Jung, odpowiedzialny m.in. za scenariusz "Mindhuntera". Wśród producentów wykonawczych znajdzie się także Channing Tatum, aktor znany m.in. z filmów Guy'a Ritchiego czy serialu "Synowie Anarchii". Obsada serialu o Elonie Musku jest na razie nieznana, nie wiadomo też, kto wcieli się ekscentrycznego wizjonera, ale udział gwiazdy "Króla Artura" w projekcie może sugerować, że przymierza się do jednej z głównych ról.

Serial został dopiero ogłoszony, trudno więc nawet zgadywać potencjalną datę premiery. Jednak niezależnie od tego, kiedy trafi na ekrany, już teraz możemy zacierać ręce na kolejny wielki hit HBO.

