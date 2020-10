"Let's talk about sex, baby" śpiewała w latach 90. grupa Salt-n-Pepa, jednak mimo upływu 30 lat od powstania tego hitu wiele osób wciąż nie potrafi rozmawiać otwarcie o sprawach związanych z seksem. Z pomocą w przełamywaniu tabu przychodzą m.in. seriale o seksie. To one poruszają tak istotne w życiu każdego człowieka kwestie jak popęd seksualny, orientacja seksualna, problemy w pożyciu małżeńskim, tożsamość płciowa, a nawet molestowanie seksualne - tematy, które uchodzą za wstydliwe i zakazane, a jeśli już są poruszane, to zazwyczaj w sprośnych żartach.

Seriale o seksie, czyli uświadamianie na ekranie

Prezentowane poniżej produkcje niekoniecznie należą do najseksowniejszych czy najbardziej wyuzdanych. Nie wszystkie też znalazłyby się na liście seriali z najostrzejszymi scenami seksu. Bardziej niż o podniecenie widza, chodzi w nich o uświadamianie, edukowanie, otwieranie dyskusji (choć scen seksu też w nich nie brakuje). Poznajcie listę 15 seriali o seksie, które w najbardziej bezpośredni i bezpruderyjny sposób poruszają ten istotny temat.

1. "Sex Education"

"Sex Education" to obecnie jeden z flagowych tytułów serwisu Netflix. Swoją ogromną popularność, również wśród polkich widzów, zawdzięcza temu, z jaką swobodą i naturalnością jego twórcy podchodzą do kwestii seksu i przedstawiania ważnych tematów wciąż uchodzących za tabu. Głównym bohaterem "Sex Education" jest Otis Milburn (Asa Butterfield), nieśmiały licealista, który wraz ze swoją przyjaciółką Meave (Emma Mackey) zakłada szkolną poradnię seksuologiczną. Pragnie w ten sposób podzielić się z rówieśnikami obszerną wiedzą teoretyczną na temat seksu, jaką posiada dzięki matce seksuolożce (Gillian Anderson).

Serial zadebiutował na Netflix w 2019 roku. Dotychczas zrealizowano 2 sezony produkcji. Obecnie trwają prace nad 3. sezonem "Sex Education".

2. "Masters of Sex"

Gdyby należało wskazać jeden tytuł najtrafniej definiujący hasło "serial o seksie", z pewnością byłby to "Masters of Sex". To telewizyjna opowieść o prawdziwych legendach seksuologii – dr Williamie Mastersie (Michael Sheen) oraz jego asystence (a następnie żonie), Virginii Johnson (Lizzy Kaplan), którzy jako jedni z pierwszych na świecie prowadzili naukowe badania nad ludzką seksualnością. Produkcja skupia się zarówno na perypetiach z życia prywatnego głównych bohaterów, jak i na ich pionierskich osiągnięciach, które doprowadziły m.in. do wydania w 1966 roku przełomowej książki "Human Sexual Response".

Serial "Masters of Sex", oparty na biografii Williama Mastersa i Virginii Johnson autorstwa Thomasa Maiera, doczekał się 4 sezonów, emitowanych przez stację Showtime w latach 2013-2016.

3. "Seks w wielkim mieście" (Sex and the City)

Czymże byłoby zestawienie przedstawiające seriale o seksie, gdyby nie kultowa produkcja HBO przedstawiająca losy Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) – felietonistki z Nowego Jorku, która z pomocą oddanych przyjaciółek próbuje radzić sobie w skomplikowanym świecie współczesnych relacji damsko-męskich! Współczesność "Seksu w wielkim mieście" oczywiście mocno zdezaktualizowała się na przestrzeni 22 lat od premiery serialu, niemniej Carrie, Samantha, Miranda i Charlotte na zawsze pozostaną niekwestionowanymi ikonami popkultury, które jako jedne z pierwszych bohaterek srebrnego ekranu w sposób otwarty i bez poczucia winy czerpały przyjemność z seksu (również przygodnego) i rozmów na jego temat.

Premierowe odcinki "Seksu w wielkim mieście" emitowane były w 6 sezonach w latach 1998-2004. W ramach kontynuacji serialu w latach 2008 i 2010 powstały dwa pełnometrażowe filmy o tym samym tytule.

4. "Dziewczyny" (Girls)

"Dziewczyny" to kolejna produkcja HBO na liście seriali o seksie, w sposób bardzo oczywisty nawiązująca do poprzedniej pozycji. Młodsze "koleżanki" bohaterek "Seksu w wielkim mieście" również mieszkają w Nowym Jorku, a seks również zajmuje istotną rolę w ich życiu i codziennych rozmowach, jednak Hannah, Marnie, Jessa i Shoshanna są już przedstawicielkami zupełnie innego pokolenia. Produkcja pozbawiona jest charakterystycznego dla "Seksu w wielkim mieście" lukru - bohaterki są bardziej skomplikowane psychologicznie i mniej idealne fizycznie, a sam serial częściej niż na rozmowach o wielkości przyrodzenia kochanków, skupia się na tematach takich jak aborcja, zaburzenia psychiczne czy choroby przenoszone drogą płciową.

"Dziewczyny" trafiły na antenę HBO w 2012 roku, przynosząc sławę twórczyni i gwieździe produkcji, Lenie Dunham oraz Adamowi Driverowi. Serial zakończył się po 6 sezonach w 2017 roku.

5. "Californication"

Kontrowersyjny serial Showtime, który na zawsze zmienił wizerunek Davida Duchovnego w zbiorowej świadomości. "Californication" w sposób absolutnie bezpruderyjny podejmował tematykę seksu i w ten sam sposób prezentował seks na ekranie. Jego główny bohater, Hank Moody, w poszukiwaniu weny i sensu, wikła się w romanse z rozmaitymi kobietami, będąc przy tym raczej postacią tragiczną, niż budzącym zazdrość bon vivantem. Dlatego też, choć "Californication" nie wyważył żadnych drzwi ani nie pełnił funkcji edukacyjnej, poprzez sposób, w jaki ukazał hulaszcze życie mężczyzny w średnim wieku, na pewno zasługuje na uwagę.

Serial obejmował 7 sezonów, emitowanych w latach 2007-2014.

6. "Słowo na L" (The L Word)

Serial ukazujący życie grupy lesbijek i biseksualistek z LA. Ponad 15 lat temu, gdy miał swoją premierę, był jedną z pierwszych produkcji skupiających się na przedstawicielkach środowiska LGBT+. Otwarcie opowiadał o sprawach takich jak korekta płci czy dyskryminacja osób nieheteronormatywnych i równie otwarcie ukazywał sceny homoseksualnego seksu.

"Słowo na L" produkowane przez stację Showtime było emitowane w latach 2004-2009. Powstało 6 sezonów serialu. Co ciekawe, tytuł każdego z odcinków zaczynał się na literę "L". W 2019 powstała sześcioodcinkowa kontynuacja serialu o tytule "Słowo na L: Generacja Q".

7. "Queer as Folk"

Opinie na temat tej produkcji bywają bardzo sprzeczne, jednak część krytyków twierdzi, że "Słowo na L" nigdy by nie powstało, gdyby 5 lat wcześniej brytyjska stacja Channel 4 nie wyemitowała przełomowego "Queer as Folk" – serialu o trójce homoseksualistów z Manchesteru. Zrealizowany rok później amerykański remake zaczynał się słowami "Musisz wiedzieć, że zawsze chodzi o seks" i w tym serialu z pewnością go nie brakowało. Ale chodziło też o coś więcej. Tytuł "Queer as Folk" będący grą słów i zarazem fragmentem angielskiego powiedzenia "There’s nought so queer as folk" (ang. Nic nie jest tak dziwaczne jak człowiek) można rozumieć także jako stwierdzenie "Queer też człowiek".

Amerykańska wersja doczekała się 5 sezonów emitowanych w latach 2000-2005, podczas gdy brytyjski oryginał zakończono w roku 2000 na 2. sezonie. Ciekawostką dla fanów (i fanek) mocnej szczęki Charliego Hunnama może być fakt, że zanim został Królem Arturem i jednym z "Synów Anarchii", swoje pierwsze aktorskie kroki stawiał właśnie w "Queer as Folk" jako nastoletni Nathan.

8. "Kumple" (Skins)

Kultowy brytyjski serial, który bez koloryzowania przedstawiał trudy okresu dojrzewania grupy nastolatków z Bristolu. Jego główni bohaterowie, zażywając narkotyki, pijąc, paląc i uprawiając przygodny seks, próbowali poradzić sobie z problemami, które ich przerastały. Dla twórców "Kumpli" nie było tematów tabu. Serial realizowali w sposób naturalistyczny, dodatkowo podbijając realizm poprzez zatrudnianie młodych, nieznanych aktorów do głównych ról.

Na przestrzeni 6 sezonów w latach 2007-2013 dwukrotnie wymieniono ekipę "Kumpli" na kolejne pokolenie nastolatków. I choć od tego czasu pojawiło się wiele seriali ukazujących życie i seksualność młodzieży bez cenzury, jak amerykańska "Euforia", hiszpańska "Szkoła dla Elity" czy norweski "Skam" ("Wstyd"), to "Skins" na zawsze pozostanie tą produkcją, która zrewolucjonizowała sposób opowiadania o sprawach młodych ludzi na telewizyjnym ekranie.

9. "Pani Fletcher" (Mrs Fletcher)

Kiedy uznacie już, że przyda się Wam przerwa między serialami o seksie nastolatków, sięgnijcie po "Panią Fletcher". Tytułowa bohaterka (Kathryn Hahn) to samotna kobieta, która ma na swoim koncie ponad 40 lat, nudną pracę, rozwód i rozpoczynającego studia syna. W tej dość zwyczajnej scenerii rozgrywa się odważny komediodramat o odkrywaniu własnej seksualności w wieku, kiedy okres dojrzewania ma się już dawno za sobą. Opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, by zawalczyć o poczucie spełnienia w sferze seksualnej, zrealizowano na zlecenie HBO w 2019 roku w ramach jednego siedmioodcinkowego sezonu.

10. "You Me Her"

Co zrobić, gdy do małżeńskiego łóżka wkradnie się nuda? Jack i Emma (Greg Poehler i Rachel Blanchard) z serialu "You Me Her" uznali, że najlepszym pomysłem będzie zastąpienie jej prostytutką. Licząc, że igraszki w trójkącie dodadzą ich pożyciu pikanterii, zatrudnili Izzy (Priscilla Faia) i… oboje stracili dla niej głowę. Co więcej, okazało się, że dziewczyna odwzajemnia ich uczucie. Tylko co na to sąsiedzi z przedmieścia Portland w Oregonie?

"You Me Her" to 5-sezonowa produkcja zgłębiająca temat poliamorii, którą aktualnie można oglądać w serwisie Netflix.

11. "Wyposażony" (Hung)

Kolejna ciekawa pozycja na liście seriali o seksie, tym razem w wydaniu komediowym. Wuefista i trener drużyny baseballowej w średnim wieku, Ray Drecker (Thomas Jane), traci żonę i dach nad głową. Zmuszony przez trudną sytuację życiową, postanawia wykorzystać swój największy atut, jakim jest jego ogromne przyrodzenie i zostać męską prostytutką. Tragiczne wydarzenia z życia głównego bohatera okraszono absurdalnym humorem i bardzo swobodnym podejściem do tematyki seksualnej.

"Wyposażony" to serial HBO, który doczekał się 3 sezonów w latach 2009-2011.

12. "Bonding"

Krótkometrażowy serial Netfliksa (6 piętnastominutowych odcinków) z 2019 roku, doceniony przez krytyków za świeżość, oryginalność i trafność spostrzeżeń na temat pokolenia millenialsów. Główną bohaterką produkcji jest Tiff (Zoe Levin), nowojorska studentka, która dorabia sobie jako… domina. Co więcej, do współpracy zaprasza swojego przyjaciela-geja, Pete'a (Brendan Scannell).

Tytuł serialu, poza oczywistym odniesieniem do zabaw sado-maso, odnosi się także do nietypowej więzi łączącej Tiff i Pete’a, a jego fabuła – poza ukazywaniem zabawnych sytuacji z kajdankami i pejczami w roli głównej – skupia się na takich kwestiach jak poszukiwanie siebie, wyzbywanie się wstydu oraz uświadomienie widzom, że każdy z nas ma jakiegoś "trupa w szafie".

13. "Sekretny dziennik Call Girl" (Secret Diary of a Call Girl)

Skoro znacie już Tiff, czas poznać Belle (Billie Piper). A właściwie Hannah, bo tak naprawdę nazywa się piękna i inteligentna główna bohaterka serialu, która z własnej woli zostaje ekskluzywną prostytutką. Emitowana w latach 2007-2011 produkcja, wprowadzająca widzów za kulisy życia londyńskiej "dziewczyny do towarzystwa", oparta była na autentycznym sekretnym dzienniku call girl – popularnej blogerki opisującej własne życie pod pseudonimem Belle de Jour.

14. "Kroniki Times Square" (The Deuce)

Pozostając w tematyce zawodowego zajmowania się seksem, na kolejnej pozycji umieszczamy serial "Kroniki Times Square" o początkach przemysłu pornograficznego w Stanach Zjednoczonych. Gwiazdorska obsada (Maggie Gyllenhaal, James Franco), hollywoodzki rozmach, z jakim HBO realizuje swoje seriale, oraz nietypowa lekcja historii, to tylko niektóre powody, dla których warto sięgnąć po ten serial z 2017 roku.

15. "Hot Girls Wanted: Turned On"

"Hot Girls Wanted: Turned On" to także serial o branży porno, jednak jego oglądanie z pewnością nie należy ani do łatwych, ani do przyjemnych. Ta sześcioodcinkowa produkcja Netfliksa jest kontynuacją dokumentu zrealizowanego przez Rashidę Jones w 2015 roku i podobnie jak film, opowiada o kobietach zajmujących się amatorską pornografią. Bez wątpienia jest to dzieło zrealizowane ku przestrodze, nie tylko przed wchodzeniem w porno-biznes, ale także przed tym, jaki wpływ na nasze codzienne relacje ma dostęp do seksu w Internecie.

Lista pozycji serialowych, których głównym tematem jest seks, nie kończy się oczywiście na 15 tytułach. Stanowią one jedynie reprezentację i zachętę do dalszych poszukiwań. Różne spojrzenia na tematykę seksu i seksualności znajdziecie także w produkcjach takich jak "Easy", "Shameless", "The Affair", "Ona się doigra", "Dziewczyna z doświadczeniem", "Rwanie", "Nagi Reżyser", a już niebawem także w pierwszym polskim serialu o seksie – "Sexify" w reżyserii Piotra Domalewskiego i Kaliny Alabrudzińskiej.

