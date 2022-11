"Stranger Things" - czego możemy się spodziewać po 5. sezonie? Twórcy zdradzili szczegóły

Stranger Things - czego możemy się spodziewać po 5. sezonie?

Niedawno na Netflix zadebiutowała 2. część 4. sezonu "Stranger Things", która była znacznie większa i droższa w porównaniu do poprzedników - zauważalny był zwłaszcza czas trwania serii, podczas której większość epizodów miała ponad godzinę, a finał grubo ponad 2.

Przez to wiele osób myślało, że 4. sezon "Stranger Things" będzie ostatnim - twórcy Ross i Matt Dufferowie potwierdzili jednak, że oczywiście powstanie jeszcze jedna seria epizodów. Jeśli wierzyć ich zapewnieniom, to nowe odcinki będą jednak znacznie krótsze od tego, co zaserwowali nam w 2022 roku. Wszystko ze względu na to, że kontekst sytuacyjny jest już zarysowany, postaci są nam dość dobrze znane i teraz wystarczy to jedynie w jakiś ładny sposób spiąć.

Tutaj z pomocą braciom Duffer spieszy pierwszy sezon, który według nich jest najbardziej zbliżony klimatem do tego, co zobaczymy w nowych odcinkach. Jak opowiedzieli podczas konwentu FYC:

Moim zdaniem 5. sezon będzie kulminacją wszystkich poprzednich sezonów, więc w pewnym sensie będzie czerpał z każdego z nich. Sezon 3. był hitem z wielkimi potworami, 4. był horrorem psychologicznym. Wydaje mi się, że chcemy trochę wrócić do przeszłości, w tonie sezonu 1.

Podkreślili również, że wybuchy, efekty specjalne, nawiązania do lat 80. i inne smaczki są jedynie pustymi wydmuszkami, a najważniejsze jest jednak stworzenie satysfakcjonującej konkluzji dla tych postaci:

Jasne, serial stał się bardzo popularny, bohaterowie są ikoniczni, a gatunek produkcji i osadzenie go w latach 80. jest ważne, to nasz projekt jest przede wszystkim o ludziach.

Niestety, na finał "Stranger Things" jeszcze sporo poczekamy - nowe odcinki mają bowiem zadebiutować dopiero w 2024 roku.