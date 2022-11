Twórcy "Wielkiej wody" nie dostaną od Netflixa tantiem. Wszystko przez absurdalne przepisy

Wielka woda - serial odniósł sukces, ale twórcy nie dostaną tantiem

Platforma Netflix od jakiegoś czasu inwestuje w polskie seriale. Jednym z najpopularniejszych z nich jest "Wielka woda" - inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia rozgrywająca się podczas tak zwanej Powodzi tysiąclecia, do której doszło w latach 90. we Wrocławiu i jego okolicach.

Serial odniósł ogromny sukces i trafił na listę Top 10 w 78 krajach świata, osiągając oglądalność na poziomie ponad 45 milionów godzin. Jak podają Wirtualne Media, dokonanie twórców "Wielkiej wody" nie przełoży się jednak na dodatkowy zarobek dla twórców. Powodem jest przestarzałe polskie prawo, którego politycy nie zdążyli jeszcze zaktualizować i przystosować do unijnych standardów.

W Ustawie o prawach autorskich i pokrewnych czytamy, że tantiemy należą się osobom, których dzieło jest emitowane w stacjach telewizyjnych. Chociaż platformy streamingowe istnieją od wielu lat, również w Polsce, prawo o nich nie wspomina. Zresztą Unia Europejska wydała dyrektywę o prawach autorskich dotyczącą rynku cyfrowego dopiero w 2019 roku, kiedy Netflix już na dobre zadomowił się w naszej codzienności. Niestety, polski rząd nie zastosował jej w naszym kraju, a miał na to czas do maja 2021 roku.

Sytuacja nie pozostaje bez reakcji polskich twórców. Stowarzyszenie Filmowców Polskich apeluje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uwspółcześnienie legislacji dotyczące praw autorskich od kilku lat. Niestety bezskutecznie. Dopiero trwają prace mające na celu wdrożyć unijną dyrektywę, która nie dotyczy jedynie filmowców, ale również dziennikarzy i muzyków.

Brak tantiem dotyczy jednak tylko pieniędzy z Polski. Twórcy są bardzo często nagradzani pieniędzmi, płynącymi z innych europejskich krajów Europy. O ich przyznaniu decyduje jednak oglądalność danego tytułu - jeśli osiągnie określony pułap, twórcy otrzymują tantiemy z zagranicy, między innymi z Francji, Hiszpanii, Estonii czy Włoch.

Wielka Woda - opis, obsada, twórcy

Za reżyserię produkcji odpowiadają Jan Holoubek i Bartłomiej Ignaciuk. Scenariusz do "Wielkiej wody" napisali Kasper Bajon i Kinga Krzemińska. Serial rozgrywa się we Wrocławiu w 1997 roku. Do miasta zbliża się ogromna fala powodziowa, która poważnie dotknęła stolicę Dolnego Śląska, jak i jej okolice. Produkcja została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami z tego okresu.

W rolach głównych wystąpili Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop, Blanka Kot i Anna Dymna. "Wielka woda" składa się z 6 odcinków. Serial trafił w całości na platformę Netflix 5 października 2022 roku.