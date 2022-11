Wednesday - czy serial doczeka się 2. sezonu?

Żeby nie było - nie będziemy rzucali specjalnie spoilerami dotyczącymi pierwszego sezonu "Wednesday", czyli nowego serialu Tima Burtona z Jenną Ortegą w roli głównej. Ten jest ogromnym hitem dla Netflixa, zdobył popularność w wielu zakątkach świata i przy okazji został całkiem ciepło przyjęty zarówno przez widzów (88% ocen pozytywnych na Rotten Tomatoes na prawie półtora tysiąca głosów), jak i krytyków (72% na RT przy 64 recenzjach).

Wygląda jednak na to, że twórcy są raczej dobrej myśli, jeśli chodzi o przyszłość serialu. Niedawno jego producent i współscenarzysta Miles Millar powiedział w rozmowie z TVLine, że mają jasno określone plany na przyszłość nie tylko samej nastolatki, ale też jej całej zwariowanej rodziny:

Mamy wrażenie, że dopiero zwiedzieliśmy sam wierzchołek tej góry lodowej, którą nazywamy rodziną Addamsów. Nasi aktorzy są genialni w swoich rolach.

Zaznaczył, że będzie im priorytetowo zależało zwłaszcza na poszerzeniu roli Catherine Zety-Jones, która wciela się w matkę Wednesday, Morticię:

Catherine jest ikoniczną Morticią. Jej relacja z Wednesday jest bardzo ważna, bo staramy się pokazać, że nastolatka stara się znaleźć swoją własną drogę, trochę obok swojej rodziny.

Chociaż "Wednesday" na razie nie otrzymała oficjalnie zamówienia na 2. sezon, to spodziewamy się, że to nadejdzie niedługo - serial będzie miał raczej dobrą oglądalność (chociaż o tym się przekonamy za jakiś czas, gdy Netflix pochwali się wynikami), a do tego (tak jak wspomnieliśmy) był nieźle oceniany.

Millar powiedział jasno, że w potencjalnym 2. sezonie twórcy będą się starali "umieścić rodzinę w większej ilości odcinków" - jeśli oczywiście będą mieli taką możliwość. My trzymamy kciuki.

