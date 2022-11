Wszyscy dostają seriale na Disney+ - Indiana Jones też. Wróci Harrison Ford?

Indiana Jones doczeka się nowego serialu aktorskiego

Jak podaje Variety, Walt Disney Studios i Lucasfilm próbują podobno stworzyć serial aktorski osadzony w świecie "Indiany Jonesa". Według raportów publikacji, rozmowy są dopiero we wczesnych fazach i trwają poszukiwania potencjalnych scenarzystów, ale pewne jest jedno - projekt zadebiutuje na Disney+.

Jak pewnie wiecie, Harrison Ford powraca jako Indy w nowym filmie od reżysera "Logana", "Spaceru po linie" i "Forda v Ferrari", Jamesa Mangolda. Dla legendarnego aktora ma to być ostatni występ w serii, więc nie spodziewajmy się powrotu Indiany Jonesa w nowym serialu.

Warto też zaznaczyć, że nie będzie to pierwszy projekt telewizyjny osadzony w świecie "Indiany Jonesa" - w latach 90. powstał serial "Kroniki młodego Indiany Jonesa", w którym gościnnie pojawił się Harrison Ford. Główne role zagrali Sean Patrick Flanery, Corey Carrier i George Hall - ci grali tytułowego bohatera na różnych stadiach jego życia. Oprócz tego powstało kilka programów specjalnych na potrzeby Family Channel/Freeform.

Zanim jednak dojdzie do premiery serialu, to my będziemy mogli zobaczyć film "Indiana Jones 5". W nim oprócz Harrisona Forda zobaczymy również m.in. Phoebe Waller-Bridge, Madsa Mikkelsena, Thomasa Kretschmanna, Boyda Holbrooka, Shanette Renee Wilson oraz Toby'ego Jonesa.

Reżyserem jest wspomniany James Mangold, który pomógł też Jezowi Butterworthowi i Johnowi-Henry'emu Butterworthowi w napisaniu scenariusza. "Indiana Jones 5" ma zadebiutować w kinach 30 czerwca 2023 roku.