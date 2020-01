Nowy utwór Maty został usunięty z YouTube'a. Klip zagrażał bezpieczeństwu dzieci

Mata zyskał popularność dzięki swojej piosence "Patointeligencja", która pojawiła się nawet w serwisie informacyjnym Telewizji Publicznej. Utwór obnaża świat elit i krytykuje środowiska bogatych Polaków podkreślając jego zakłamanie.

Mata: Klip "100 dni do matury" usunięty z YouTube'a

Przekaz młodego rapera spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, a jego teledysk do kontrowersyjnej kompozycji ma już na koncie niemal 20 milionów wyświetleń, co dla debiutantów jest często niemożliwe do osiągnięcia. Na fali popularności Mata, czyli Michał Matczak wydał płytę "100 dni do matury" pod barwami wytwórni SBM Label.

Tytułowy utwór doczekał się materiału wideo i trafił na YouTube'a. Niestety piosenka nie miała szansy dorównać rekordowi odtworzeń swojej poprzedniczce, ponieważ zniknęła z archiwów serwisu. Klip podobno naruszał "zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci".

19-letni raper udostępnił decyzję serwisu na swoim fanpage'u na Facebooku. YouTube wysłał wytwórni Maty informację, że treści, które przedstawiają przemoc fizyczną, seksualną lub emocjonalną wobec nieletnich są usuwane przez stronę. Chłopak nie przejął się szczególnie i skomentował wiadomość krótkim "XD".

