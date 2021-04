Accept wystąpi w Polsce w 2022. Zapowiedziano również kultowych gości

Accept to jedna z legend niemieckiego heavy metalu. Działa z przerwami od 1968 roku. Zespół uzyskał status jednego z najważniejszych wykonawców metalowych wszech czasów dzięki takim kultowym albumom, jak "Restless And Wild", "Balls To The Wall" i "Metal Heart" z lat 80.

Accept na jedynym koncercie w Polsce!

Choć z zespołem nie występuje już słynny wokalista Udo Dirkschneider, to jego godnym następcą jest Mark Tornillo. Liderem formacji pozostaje wybitny gitarzysta, Wolf Hoffmann. Grupa od dziesięcioleci gra klasyczny heavy metal, a najnowszym albumem zatytułowanym "Too Mean To Die" po raz kolejny udowodnia, że są najlepsi. Accept to prawdziwy metal, świetne melodie i niezapomniane chwile na koncertach.

Na koncercie w Polsce wystąpią również rock’n’rollowa formacja Phil Campbell and the Bastard Sons oraz thrashmetalowcy z Flotsam and Jetsam.

Accept na jedynym koncercie w Polsce: data, miejsce, bilety

Accept, Phil Campbell and the Bastard Sons oraz Flotsam and Jetsam zagrają 2 lutego 2022 w warszawskim klubie Progresja.

Ceny biletów: 150 zł przedsprzedaż / 170 zł w dniu koncertu

Bilety już dostępne na stronach: http://shop.metalmind.com.pl/ (KOLEKCJONERSKIE), http://www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.biletin.pl

Na koncert zaprasza Metal Mind Productions.

