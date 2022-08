Agnieszka Chylińska zapowiedziała nowy album i trasę koncertową [DATA, MIEJSCA, BILETY]

Agnieszka Chylińska po wydaniu swojego najnowszego singla "Jest nas więcej" zdradziła w końcu tytuł nowej płyty. Co więcej ogłosiła jesienną trasę koncertową, która wystartuje w listopadzie 2022. Co wiemy o nadchodzącym wydawnictwie Chylińskiej?

Nadchodząca płyta Agnieszki Chylińskiej będzie nosić tytuł "Never Ending Sorry" i premierę krążka zapowiedziano na jesień 2022.

"Never Ending Sorry" to projekt nie tylko muzyczny, ale też filmowy. W teledysku do pierwszego singla obok artystki, główną rolę gra wybitny aktor Adam Woronowicz. Projekt będzie rozwijał swoją fabułę w kolejnych obrazach filmowych.

W listopadzie rozpocznie się również pierwsza odsłona trasy koncertowej Agnieszki Chylińskiej. Utwory w nowych aranżacjach artystka zaprezentuje w zasiadanych salach koncertowych. Na nadchodzące koncerty Agnieszka zaprasza tymi słowami:

Czym dla mnie jest nowa trasa Never Ending Sorry? To spełnienie moich marzeń. Wiem, że może brzmi to ckliwie. Może powinnam użyć mocniejszych słów, bardziej dosadnych. Kiedy jednak marzysz o tym, by pracować z najlepszymi z najlepszych, kiedy chcesz płakać śpiewając swoje nowe piosenki, kiedy chcesz być jeszcze bliżej ludzi, którzy przyszli usłyszeć nowy materiał i to wszystko staje się możliwe... Cudownie jest wtedy czuć, że po prawie trzydziestu latach na scenie znowu jest się dzieciakiem, który zaczyna tak, jakby wcześniej nie było nic.... Chcę zaprosić na tę trasę jak dawno niewidziany przyjaciel z szeroko otwartymi ramionami. Przyjaciel, który ma tyle do opowiedzenia, który nie może się doczekać tego spotkania. Po latach muzycznych eksperymentów wracam do siebie, wracam do Was wciąż ta sama, choć jak zawsze nigdy taka sama...