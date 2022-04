Airbag na dwóch koncertach w Polsce. Gdzie wystąpią gwiazdy progresywnego rocka? [DATY, MIEJSCA, KONCERTY]

Zespół powstał w 1994 roku, początkowo będąc typowym cover bandem, grającym utwory m.in. Pink Floyd. Na przełomie lat 2004-2005 norwescy muzycy przyjęli nazwę Airbag. Mniej więcej w tym samym czasie grupa, udostępniła pierwszą EP "Come On In", na której znalazły się cztery utwory. Następne EP/demo "Sounds That I Hear", ukazało się w 2006 roku, a w 2007 ostatni z mini-albumów Safetree.

Airbag na dwóch koncertach w Polsce

Działalność Airbag jest doskonałym przykładem wykorzystania potęgi Internetu oraz mediów społecznościowych. W latach 2006-2008, na ich profilu MySpace, zarejestrowano ponad 110 tysięcy odsłuchów poszczególnych utworów. Tuż potem grupa wypłynęła na szerokie wody. Muzycy Airbag supportowali takie zespoły jak: Riverside, The Pineapple Thief czy Gazpacho. Rok 2009 z pewnością był dla Norwegów przełomowy. Pierwszy longplay zespołu zatytułowany "Identity" spotkał się z pozytywnym odbiorem prasy muzycznej oraz fanów.

W czerwcu 2020 Airbag wydał swoją piątą w dorobku płytę "A Day At The Beach". Grupa znów zaskoczyła swoich fanów wysokim poziomem, a album został uznany przez krytyków i fanów za jedno z najciekawszych wydawnictw płytowych tamtego roku. Zespół nie miał jeszcze okazji promować płyty na koncertach, więc będzie miał okazje uczynić to dopiero teraz.

Warto zaznaczyć, że swoją bardzo udaną karierę solową rozwija równolegle do działalności macierzystej grupy Bjorn Riis. Muzyk w 2022 nagrał już czwarty solowy album "Everything To Everyone ". Podczas zaplanowanych na listopad dwóch koncertów w Polsce, Bjorn wraz ze swoimi przyjaciółmi przedstawi kilka nagrań solowych, by w drugiej części wieczoru liderować grupie Airbag.

Airbag w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Grupa zawita do Polski na dwa klubowe koncerty:

18.11.2022, Warszawa, Progresja, godz. 20:00

19.11.2022, Kraków, Klub Studio, godz. 20:00

Bilety w cenie stojące: 129,00 zł / siedzące (balkon): 199,00 zł [tylko Kraków] w sprzedaży na www.rockserwis.pl (kolekcjonerskie) oraz w punktach i na stronach eventim.pl i ticketmaster.pl