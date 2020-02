Alanis Morissette zagra w Polsce w 2020 roku

Siedmiokrotna laureatka nagrody Grammy, Alanis Morissette, ogłosiła europejską część trasy koncertowej 2020 World Tour. Artystka świętować będzie 25-lecie albumu "Jagged Little Pill" oraz promować najnowszą płytę "Such Pretty Forks In The Road".

Alanis Morissette zagra w Polsce w 2020 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Alanis wystąpi w 13 europejskich miastach i odwiedzi również Polskę. Występ zaplanowany jest na 10 października 2020 w EXPO XXI w Warszawie. Gościem specjalnym podczas koncertów w Europie będzie Liz Phair.

Oprócz ogłoszenia trasy, wokalistka podzieliła się nowym singlem. Autorami tekstu do utworu "Smiling" jest duet – Alanis oraz Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray), a producentem Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). To druga piosenka Alanis z jej dziewiątego albumu studyjnego "Such Pretty Forks in Road", którego premiera odbędzie się 1 maja 2020 r.

Utwór pierwotnie napisany został dla "Jagged Little Pill The Musical" i znajduje się w programie oraz na oficjalnej ścieżce dźwiękowej musicalu, w wykonaniu Elizabeth Stanley.

Alanis Morissette w Polsce w 2020 - Bilety

Bilety na koncert w EXPO XXI w ogólnej sprzedaży dostępne będą od piątku 28 lutego 2020 od 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 26 lutego 2020 o 10:00 i zakończy się w piątek, 28 lutego 2020 o 09:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 27 lutego 2020 o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do piątku, 28 lutego 2020 do 10.00.

