Alestorm zapowiada nowy album i trasę koncertową

Alestorm to szkocka kapela pirate/powermetalowa założona przez pięciu muzyków, którzy swój styl określają jako "prawdziwie szkocki piracki metal", czyli żywiołową mieszankę metalu i pirackich szant. Szkoci wielokrotnie gościli w Polsce, a ich koncerty zawsze cieszyły się niesamowitym powodzeniem. Zespół występował również kilkukrotnie na Wacken Open Air.

Alestorm zapowiada nową płytę

Strzeżcie się lądowe szczury! Przygotujcie się na nowy poziom pirackiego szaleństwa w folk metalowej stylistyce. Załoga pod dowództwem kapitana Christophera Bowesa, która znana jest ze swoich bezwstydnie chwytliwych melodii, z dumą prezentuje 11 nowych pirackich hymnów.

Dwa lata po wydaniu swojej ostatniej płyty, "No Grave But The Sea" pijacka załoga metalowych piratów przygotowała nowy krążek "Curse Of the Crystal Coconut", który ukaże się 29 maja 2020 nakładem Napalm Records.

Będzie to szósta płyta w dorobku kapeli. Ostatni album odniósł światowy sukces. W USA znalazł się na 1 pozycji zestawienia Heatseekers, w Niemczech uplasował się na 14 pozycji bestsellerów a w takich krajach jak Austria, Nowa Zelandia, Szwajcaria, czy Belgia album znalazł się w zestawieniu top 20 najlepiej sprzedających się płyt.

Podczas nagrań "Curse of the Crystal Coconut" do zespołu dołączyli m.in. Ally Storch z Subway to Sally (skrzypce na całym albumie) oraz kapitan Yarrface z Rumahoy.Album jest różnorodny i zaspokoi nawet najbardziej wybrednych poszukiwaczy przygód. Świetnie sprawdzi się także na najbardziej dzikich imprezach pirackich. Na płycie znajduje się mnóstwo chwytliwych melodii jak "Chomp Chomp" z gościnnym udziałem Vretha, wokalisty Finntroll czy "Pirate Metal Drinking Crew", które mają ogromną szansę stać się wielkimi hitami."Curse of the Crystal Coconut" dostępny będzie w następujących formatach:

drewniany box (zawiera Mediabook, eksluzywny 7’’ singiel, zapis partii poszczególnych instrumentów na USB, wisiorek, flaga, pocztówki)

2 CD Mediabook – zawiera XVIwieczną interpretację wszystkich utworów

1 CD

LP w kolorze czarnym

LP w kolorze czerwonym

LP w kolorze złotym

LP w kolorze fioletowym

LP w kolorze srebrnym (wyłącznie w sklepie Napalm Records na USA))

kaseta + walkman w czerwonej pirackiej torbie (tylko w limitowanym nakładzie 250 sztuk)

album dostępny w wersji cyfrowej

album w wersji deluxe dostępny w formacie cyfrowym

Lista utworów:

Treasure Chest Party Quest Fannybaws Chomp Chomp Tortuga Zombies Ate My Pirate Ship Call of the Waves Pirate’s Scorn Shit Boat (No Fans) Pirate Metal Drinking Crew Wooden Leg Pt. 2 (The Woodening) Henry Martin

Alestorm zapowiada trasę koncertową

Muzycy pod dowództwem Christophera Bowesa słyną z niezwykle żywiołowych koncertów i fantastycznego kontaktu ze swoimi fanami. Zapewne i na nadchodzących występach nie zabraknie motywów przewodnich zespołu związanych z Kapitanem Morganem oraz szczurem-maskotką Scurvym Steve'em.

04.06.20 SE - Solvesborg / Sweden Rock

12.06.20 CH - Interlaken / Greenfield

14.06.20 UK - Donington Park / Download Festival

19.06.20 BE - Dessel / Graspop Metal Meeting

20.06.20 FR - Clisson / Hellfest

03.07.20 ES - Barcelona / Rock Fest

04.07.20 IT - Villafranca di Verona / Rock The Castle

09.07.20 CZ - Vizovice / Masters of Rock

31.07.20 UA - Ternopil / Faine Misto

06.08.20 HR - Pula / Headbanger’s Holiday

08.08.20 NL - Leeuwarden / Into The Grave

14.08.20 DE - Dinkelsbühl / Summer Breeze

21.08.20 DE - Haddeby / Baltic Open Air

22.08.20 PL – Cieszanów / Cieszanów Rock Festiwal

05.09.20 DE - Selb / Festival Medieval

